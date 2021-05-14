陈静仪

原标题：汽车自主品牌两极分化加速

随着一辆全新UNI-K驶下生产线，在5月10日第五个“中国品牌日”当天，长安汽车跨入了2000万辆时代，这是我国首个实现2000万辆销量的自主品牌。

这也意味着自主品牌经过前期调整，已经开始新一轮向上突破，迈入一个全新发展阶段。中汽协4月份数据显示，中国品牌乘用车销量为71.9万辆，市场份额达到42.2%，同比上升了7.5个百分点。

那么，自主品牌为何能再度实现突破？哪些因素带动自主品牌重回高速发展之路？自主品牌竞争面临哪些机遇与挑战？

电动化、智能化赋能新一轮窗口期已开启

5月12日，中汽协发布数据显示，今年4月份，我国汽车产销分别完成223.4万辆和225.2万辆，与2019年同期相比增长8.7%和13.5%，汽车市场继续呈现稳中向好的发展态势。

更为关键的是，中国品牌乘用车4月份销量为71.9万辆，市场份额达到42.2%，上升了7.5个百分点；在此基础上，前4月销量为282万辆，同比增长66.9%，市场份额达到41.6%，上升3.4%百分点。

这是中国品牌市场占有率重回上升通道，稳定在42%以上，并且增幅有加快之势。

“2018年起，自主品牌与国外品牌进入直接正面竞争的发展阶段。敏锐地洞察用户需求，灵活的机制体制，高效响应市场是自主品牌传统的优势，需要继续保持且将变得更为重要。”东风汽车董事长竺延风表示，在汽车行业加快切换到下一代汽车的新赛道上，自主品牌应加快向新能源、智能汽车转型，勇于尝试新商业模式，抢占市场先机。

目前，自主品牌不断强化核心能力建设，掌控核心技术和资源，加速高端品牌的塑造，全面推进品牌建设，形成打造差异化产品的技术和资源基础，满足千人千面客户需求。而随着“电动化”“智能化”的不断深入，正在带动中国品牌的“价值”向上突破，售价超过20万元车型已经逐步被消费者接受，部分售价50万元以上的中国品牌也已不再是天方夜谭。

按照当下国内乘用车细分市场，售价在20万元以上、50万元以下的乘用车，市场容量约为500万辆，在智能化、电动化的推动下，中国品牌将有望逐步占领这个区域。

乘联会秘书长崔东树分析指出，发展汽车消费核心要推动消费的升级，培育高端化消费，实现整个消费数量的增长和消费额的总体增长。从趋势看，自主品牌的高端化必然快速发展，市场占比也会不断提升。

“自2009年以来，中国已经连续12年成为全球最大新车消费市场，中国品牌乘用车的市场份额不断提升，但近年来也遇到了瓶颈，中国汽车品牌在全球汽车品牌榜上的价值和排名与世界知名品牌相比尚有较大差距。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋则表示，打造优秀的品牌，是生产者和消费者共同的追求和期待，也是供给侧和需求侧升级的方向，推动中国汽车品牌向上，是从汽车大国走向汽车强国的必然要求。

为了推动中国汽车品牌向上，5月10日，中国汽车企业品牌官联席会（CB20）正式成立，这个由国内18家汽车集团、30多个品牌组成的联席会，将主要探讨中国汽车品牌整体发展之道，联合开展中国汽车品牌向上活动。

竞争推动新格局“3+3+3”阵营有望形成

与中国品牌之前多点开花格局不同的是，市场正经历激烈洗牌过程，传统自主品牌两极分化加速，同时以电动化、智能化为标签的新晋者开始取得消费者认可，一个全新的市场格局正在形成。

在这格局中，主要分为三大梯队。第一梯队是长城、长安和吉利在掌握大局，从企业发布的4月数据来看，长城汽车销售新车91784辆，同比增长14%；长安系自主品牌销量达到166001辆，同比增长39%，其中自主品牌乘用车销量达到107463辆，同比增长56.4%；吉利汽车销量也达到了100331辆。这三家车企牢牢占据着自主品牌的头部，相互斗法，形成了TOP3的格局。

而第二梯队主要是上汽、广汽与一汽在发力直追，成绩瞩目。数据显示，4月份，上汽乘用车热销近7万辆，同比增长超73%，其中荣威品牌销量近3万辆，MG品牌销量为3.5万辆，R汽车交付量环比增长15.4%；广汽集团自主品牌销量则超过了3.4万辆，其中传祺销量为25739辆，同比增长47%；而一汽红旗前4月累计销量91900辆，同比增长132%。

此外，东风、蔚来、小鹏等品牌销量也在不断向上，新势力中的蔚来更是率先跨越了累计生产10万辆大关。

这意味着，自主品牌正在形成一个“3+3+3”格局：第一二梯队组成较为稳定，而东风、蔚来、小鹏等企业则争夺形成第三阵营。这一个格局的形成，背后是不断的实现自我突破，以满足市场的消费升级需求。

目前，广汽传祺M8已经在MPV市场成功突破20万瓶颈，带动传祺“8”系车型今年前4月累计销量突破2.5万辆，同比增长151%。而长安的CS75系列、逸动系列长期领跑国内汽车细分市场时，中高端UNI序列更是一举打破中国汽车品牌向上天花板，UNI序列首款车型UNI-T自2020年6月上市以来销量已破10万辆大关，而作为长安系中国品牌汽车第2000万辆下线车型的UNI-K，3月28日上市以来累计销量也早已破万。

工信部相关负责人表示，汽车产业是国民经济的重要支柱性产业，是产值最大、产业链最长、直接或间接带动就业人数最多的产业，希望通过开展中国汽车品牌向上发展行动，讲好中国汽车品牌新故事，展示中国汽车品牌新成就，引导企业提升产品质量、加强品牌培育，推动中国汽车产业高质量发展。

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中国汽车企业首席品牌官联席会（CB20）成立

2021年5月10日，正值第五个“中国品牌日”，中国汽车品牌向上发展专项行动在重庆拉开序幕。中国汽车企业首席品牌官联席会（CBOs from China Auto Top Brand20，简称CB20）成立。

CB20由中国汽车工业协会发起，由代表中国汽车品牌营销领域最高水平的首席品牌官或品牌营销最高负责人组成，肩负维护中国汽车行业整体利益、推动中国汽车品牌整体向上、促进品牌营销领域健康发展、助力中国汽车品牌共进共赢的使命。

首届CB20轮值主席浙江吉利控股集团高级副总裁杨学良宣读CB20的“5.10宣言”：

我们是中国汽车品牌营销人，我们为有机会参与和见证中国汽车品牌的发展而倍感荣幸，我们将以推动中国汽车品牌向上为己任，为实现汽车强国梦贡献全部智慧和力量。中国是世界第一汽车产销大国，汽车产业是国民经济的重要支柱，我们要在制造强国战略指导下，全力服务“双循环”新发展格局，推进民族汽车品牌向上，打造中国制造业闪亮名片。

在产业变革重塑竞争格局的新形势下，在“十四五”新起点上，为实现高质量发展，以品牌向上促进强国战略实现，值此第5个“中国品牌日”之际，CB20代表中国汽车品牌营销人，共同承诺做到以下八个坚持：

1.坚持行为自律、弘扬正能量。以有序竞争促进共同发展，采用正向的品牌传播策略，弘扬主旋律，反对恶意攻击行为，广泛联合政府机构、业界智库、核心媒体平台等共同抵制品牌建设中的不良现象，营造健康发展的舆论环境。

2.坚持诚信经营、合规发展。对上下游产业链、合作伙伴相互尊重，诚信合作；对消费者诚信经营，营造健康、诚信的消费环境。

3.坚持质量为先、品质为本。发扬工匠精神，打造工匠产品，推动中国汽车高端化、智能化、电动化、全球化，彰显中国品牌自信。

4.坚持科技创新驱动发展。依靠创新驱动发展，提升技术研发能力，掌握关键核心技术，坚定走自主创新道路，打造具有世界影响力的中国汽车品牌。

5.坚持开放融合、协同发展。创新合作模式，推进全产业链协同发展，合力打造具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的中国汽车产业链，推动中国汽车产业高质量发展。

6.坚持以用户为中心。构建全新的商业模式，推动数字化转型，构建以用户为中心的全生命周期价值管理体系，不断提升用户满意度，不断为消费者创造新的价值体验。

7.坚持绿色可持续发展。积极构建绿色制造研发体系，减少汽车全生命周期排放，推动企业绿色低碳转型，助力实现双碳目标，促进中国汽车产业可持续发展。

8.坚持履行社会责任。产业报国，回馈社会，积极承担社会责任，切实履行企业公民义务，打造和谐的汽车社会，让创新科技发展成果更好造福人类，最终实现企业和社会的共同可持续发展。

(责编：赵超、吕骞)