原标题：2025年底中国城市生活垃圾资源化利用率拟达到约60%

中国国家发展和改革委员会13日消息称，国家发改委联合住房和城乡建设部编制了《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》。规划提出，到2025年底，直辖市、省会城市和计划单列市等46个重点城市生活垃圾分类和处理能力进一步提升；地级城市因地制宜基本建成生活垃圾分类和处理系统。

此番规划提出三项具体目标：到2025年底，全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右；到2025年底，全国生活垃圾分类收运能力达到每日70万吨左右，基本满足地级及以上城市生活垃圾分类收集、分类转运、分类处理需求；到2025年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到每日80万吨左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右。

过去5年，中国46个重点城市开展生活垃圾分类先行先试、示范引导，居民小区覆盖率达到86.6%，基本建成了生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统。全国生活垃圾分类收运能力约每日50万吨。

不过规划也指出，当前，城镇生活垃圾分类和处理设施还存在处理能力不足、区域发展不平衡、存量填埋设施环境风险隐患大、管理体制机制不健全等问题。

此番规划提出十项主要任务，包括：加快完善垃圾分类设施体系、全面推进生活垃圾焚烧设施建设、有序开展厨余垃圾处理设施建设、规范垃圾填埋处理设施建设、健全可回收物资源化利用设施、加强有害垃圾分类和处理、强化设施二次环境污染防治能力建设、开展关键技术研发攻关和试点示范、鼓励生活垃圾协同处置、完善全过程监测监管能力建设。(记者 庞无忌 周锐)

(责编：赵竹青、吕骞)