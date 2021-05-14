原标题：金山办公与北信源达成战略合作 持续拓宽国产办公生态

5月12日，北京北信源软件股份有限公司(以下简称：北信源)与北京金山办公软件股份有限公司(以下简称：金山办公)在国家会议中心正式签署战略合作协议。根据协议，双方将发挥各自优势合力并进，共同推进信息技术应用创新产业加速发展。

北信源与金山办公联合表示，基于信息技术应用创新，双方将在产品开发与创新、网络安全信息化建设、市场营销、客户服务等各个方面开展深入合作，将北信源自主创新“安全通信聚合平台”——信源豆豆与金山文档合作赋能移动办公高效、安全发展，保障后疫情时代下政企及个人信息安全，推动数字中国的建设。

北信源董事长林皓表示，移动办公日趋主流，数据安全问题成为协作办公的隐患之一。北信源打造的安全即时通讯软件信源豆豆与金山文档的结合将保障多人办公协作中的信息泄漏问题，为政企高效、安全工作保驾护航。北信源在2020年已完成“信息安全及信创、移动办公及安全通讯应用、智慧社区及健康医疗”三大格局的打造。在国家网络安全法、等保2.0、可信计算3.0等政策引导下，北信源基于网络安全发展现状，在移动办公与安全通信应用领域，公司全力打造的安全通信软件——信源豆豆，以私有服务器为载体，以即时通讯为基础，为用户提供了即时通信、协同办公、应急指挥、任务管理、ERP改造等多层次的平台服务。同时公司还基于信源豆豆打造了安全移动办公、应急响应平台、政协履职平台、信源豆豆社区防控平台等多种安全通信应用方案，广泛应用于国家重点行业单位。

金山办公首席执行官章庆元表示，金山办公在办公软件领域拥有30 余年研发经验及技术积累，旗下主要产品及服务皆由公司自主研发， 核心技术具有自主知识产权。截至目前，公司主要产品已拥有4.94亿用户量，在海外拥有超过1亿用户。同时，金山办公亦成为顶级国际型赛事冬奥会、大运会的官方办公软件供应商。

“我们双方在发力信创、帮助政府和企业打造安全可靠的移动办公环境等众多领域，具有非常一致的目标，同时在业务的覆盖领域又有着非常大的互补效应。我相信和期待，我们双方的合作将是1+1＞2的，我们将发挥各自的优势，共同推动国产办公生态在信创、信息安全领域的升级和强大。”章庆元表示。（刘天）

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