原标题：大数据创新应用赋能城市交通综合治理

“随着城市交通治理需求越来越复杂，交通治理手段也走向‘大数据+交通综合治理’。”5月12日，第十二届中国道路交通安全产品博览会（简称“交博会”）在重庆国际博览中心拉开帷幕。千方科技总工程师付长青分享了城市交通综合治理方法论与落地实践经验。

“一个基础”是以大数据赋能作为城市交通综合治理的基础，在治理前、中、后三个阶段强调大数据对交通治理的赋能作用；“两大工程”为精细化交通组织工程和智能化交通管控工程；“七大综合治理手段”是路网结构优化、交通组织优化、交通工程优化、停车管理优化、慢行交通优化、公交系统优化和科技管控提升；多个重点治理场景包括学校、医院、商业街、产业园、交通枢纽等。

“大数据是支撑综合治理的基础，它由四大类数据构成，”付长青提到，这四大类数据包括政务数据、运营数据、互联网数据和物联网数据，“完整的全要素数据为交管部门与住建委、城管、街道等各部门协同合作提供了大数据决策支持和服务，任何部分的缺失都会影响治理效果。”

“以滨江区域综合治理项目为例，治理前，我们以数感知，找准病因，依托多源大数据、1万多份网络调研问卷及现场勘查调研，用数据为道路交通通行情况进行画像，分析出行方式结构，为治理方案提供施策方向和数据支撑；治理中期，通过整合政务数据、运营数据、互联网数据、物联网数据等全要素数据，通过内外部组织优化、停车资源挖掘、潮汐车道规划等方式实现‘综合治理，对症下药’；治理后期，通过数据量化评估，对比治理前后变化，对治理结果持续负责。”全要素数据的融合应用，也为精细化、智能化两大工程的实施提供了施策方向和数据支撑。

当前，交通行业正处于数字化转型的加速上升期，付长青表示：“交通管理从信息化时代跨入到大数据时代的标志就是业务智能化，业务智能化的前提就是大数据为业务进行全面赋能。”未来，通过大数据创新应用实现城市交通数字化转型升级，让城市交通综合治理真正显现实效。（肖春芳）

(责编：赵竹青、吕骞)