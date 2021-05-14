吴涛

原标题：AI续写火了！靠谱吗？作家会失业吗？

林黛玉大战孙悟空；孔融让梨因一个梨引发了血案；蒲松龄笔下的狼袭击了多个城市无人能敌；为孩子买橘子的父亲在月台摔倒暴毙……

这些“熟悉又陌生”并匪夷所思的故事情节都来自AI续写，并在B站等一些平台引发热议，“碳基生物写不出这样的文章”。AI写作能力已经这么强大了吗？人类作家饭碗还能保住吗？AI创作到底靠不靠谱？

AI续写引发热议。B站截图。

AI续写火了！有些故事很“惊人”

在影响较大的蒲松龄《狼》AI续写中，屠户被两只狼吃掉，两只狼随后咬死很多人，甚至袭击了很多城市，县衙派出衙役捕捉，最后都被杀死，对此毫无办法，最后统治阶层宣布不允许再谈论此事。

故事结尾称：最后有猎人发现了两只狼的尸体。60年后，不再有两只狼袭击城市的事情发生了。历史变成传说，传说变成神话，你听的这个故事又有多少真实成分呢？

网友对此热议，“竟然有聊斋内味了”“最后结尾看的竟比人类还透彻”。

类似的AI续写还很多，鲁智深倒拔垂杨柳，垂杨柳开启反抗模式，大骂“死秃驴”；两小儿辩日，孔子竟撺掇俩小孩打架决对错；渔人误入桃花源，桃花源内的人都对渔人说“你已经死了”，渔人被放进棺材后，桃花源一切如故，一切都没有改变。

有网友称，桃花源这个故事续写惊到我了，“AI写的这最后一句看得我头皮发麻。”

还有网友自己也玩了起来，“让它续写了几段四大名著，现在已经笑得下巴脱臼了。”

体验：瞬间可写N个版本

记者对AI续写进行了体验，例如在某AI续写平台输入“叶公好龙”，AI续写当龙出现后，叶公果断选择了报警，警察初始不相信，然后调取监控后发现真的有龙……

记者体验AI续写，红字为AI续写。截图

以“揠苗助长”开头续写，“一些人会认为我这种方式太过于残忍，如果我现在不这样做，等我拥有实力后，那些人也会用同样的手段对待我……”

但也有一些AI续写“很小儿科”。或是重复啰嗦；或是毫无逻辑；或是规律性很强。例如，在微软人工智能小冰写的一些诗中，规律性就很强，每句都带一个“的”。

而且记者注意到，即便是同一个AI平台，同一个题材，AI续写呈现的内容都有所不同，所以是否能AI续写出精彩内容随机性很强。

AI续写都是几秒完成，还可以一次续写出多个版本，如果不满意还可以再换一批，或者随时编辑调整。甚至一些AI平台还可以选择风格，有“言情”，有“纯爱”等风格。

靠谱吗？什么原理？

这样的AI续写到底靠谱吗？目前观点并不一致。

有网友称，“这就是文字堆砌，毫无逻辑”“满满的晋江文学味”“我终于明白了，为什么一些网文日产几万字，啧啧”。

可瞬间生成多个版本，还可以选择风格。截图

但也有网友认为，“写得不错，除了一些爽文，甚至有的内容很‘内涵’。例如在上述《狼》续写中，这不就是在讽刺现实有些事情解决不了就不再谈了？”

还有网友认为，“AI续写质量和人类差很远，但在构思和想象上，人类难以追赶。”

有AI写作平台介绍，“如果你每天写作超5000字，那么你需要AI写作，它能帮助你推敲用法、斟酌文法、改写文风等。”

还有分析称，AI续写基于网文的大数据采集，然后经过机器学习后，产生上下文联想等，最终呈现给大家。

我们写作“饭碗”还能保住吗？

几年前，柯洁与AlphaGo围棋大战，三战全败让人类看到了AI的强大。近几年AI应用更是层出不穷，人脸识别、AI招聘、自动驾驶等新技术日新月异。

但AI应用大多集中在数字化、智能制造等领域。AI更擅长的是识别、认知、深度学习等。AI写作虽有涉及，但表现平平。

例如几年前就存在的AI股市报盘写作，普遍认为，AI报盘顶多是制作了固定模型，有一定的写作套路，只需要定时采集相关数据即可。

部分小冰写的诗，规律性较强。截图

AI写诗也被认为套路满满，虽然AI小冰都出了诗集等，但终究没引发多大反响，甚至还被嘲笑：“就是堆砌文字，我一天能写100篇。”“AI写作也就是敢出诗，因为大家都看不懂。”

主流观点认为，艺术创作是人类特有的能力，这是AI无法逾越的。但这次AI续写来势汹汹，不少人质疑：人类特有的创作能力，难道真被AI复制了？

不过有一点需注意，一些精彩的AI续写并不是完全由AI完成的，会人为调整，可以说是AI和人类共同完成的。在B站上传的一些精彩AI续写也都标注为作者和AI续写平台共同创作。

你有没有玩过AI续写，怎么看呢？

(责编：赵竹青、吕骞)