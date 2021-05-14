原标题：线上线下共融 服务行业数字化转型加速

在“十四五”规划和2035年远景目标纲要中，将“加快数字化发展，建设数字中国”单列篇章，提出：迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。

从智能制造到新基建，从“互联网+”到国家大数据战略……当前，我国经济社会发展越来越呈现出数字化特征，正在进入以数字化生产力为主要标志的新阶段。特别是新冠疫情暴发以来，在线消费、教育、娱乐、办公等线上服务需求快速扩张，服务行业数字化一路高歌猛进。

对于服务行业数字化，在《2020中关村软件园发展状况调查报告》中，记者注意到一个有趣现象：实体服务“数字化”加速，虚拟服务加快“实体化”转型。

实体服务“数字化”加速

记者注意到，一方面，教育、医疗等各种实体服务的“数字化”受疫情影响而全面加速，数字内容、在线教育等领域企业实现跨越式发展。《报告》数据显示，该园区内的滴滴、跟谁学、立思辰、网易有道、腾讯云都是为交通、教育等线下实体服务提供数字化、智能化产品和解决方案的企业，他们2020年的收入均获得了一倍甚至两倍的增长。

放眼全国乃至全球，众多提供IT、数智化产品和解决方案的企业因此受益匪浅。例如，阿里云钉钉在疫情期间增长了1亿多远程教育用户数；华为移动医疗目前已经服务超过3000家医疗卫生服务机构，为医疗行业提供全面覆盖、安全可控的无线网络解决方案……

可以说，2020年是实体服务业的数字化、智能化提供商们快速发展的特别一年。这些企业在推动行业发展的同时，也使人们的生活、工作更加方便、智能、快捷。但值得注意的是，《报告》也指出，疫情之后，他们是否能够继续保持高速和持续健康发展，成为当前业界关注的一个焦点。

虚拟服务加快“实体化”转型

另一方面，虚拟服务瓶颈明显。一些依赖广告收入的传统业务领域企业明显承压，业务增速即使下半年有所好转，2020年收入也依然下降明显。园区内百度（搜索）、腾讯（媒体）、网易传媒都是提供纯线上服务的企业，2020年的线上广告等收入都出现不同程度下降。

为进一步消除虚拟服务瓶颈，加快服务实体经济，适应数字化发展浪潮，虚拟服务正在加快“实体化”转型。众多虚拟服务企业纷纷着手布局实体服务，寻找升级发展机会，以实现未来可持续发展。

例如，百度APP于2020年4月上线“服务中心”，提供本地生活服务入口，一站式聚合充值缴费、医疗健康、快递服务、城市服务、旅游出行、家庭服务等第三方本地生活服务功能。在经历团购、外卖挫折后，百度重返本地生活服务市场，再战美团、阿里。

腾讯则是重点布局企业服务，在疫情期间借势发展了企业微信、腾讯会议，积极响应疫情及后时代下的线上办公服务需求，提升企业组织效率的同时，也在助力各行各业降低运营成本，节省社会资源。同时，腾讯在2020腾讯全球数字生态大会上宣布，投入100亿元资源，与合作伙伴打造100个中小企业专属SaaS（软件及服务）产品及方案，推动企业数字化转型。

此外，新浪在不断推动TGC深入实体。新浪已经经历了由专业编辑生产内容的PGC阶段和用户编辑生成内容的UGC阶段，如今正在探索集自动采集、编辑、发送于一体的机器生产内容模式，向深度TGC方向转型发展，有望在实体社会经济中获得新增长机会。

首都全球数字经济标杆城市建设加速

实体服务“数字化”加速，虚拟服务加快“实体化”转型，这仅仅是数字化时代发展的一个特征。正在加快建设全球数字经济标杆城市的千年古都——北京也正以独特的姿态在数字化浪潮下继续阔步向前。

2020年9月，《北京市促进数字经济创新发展行动纲要（2020-2022年）》正式发布，提出开展数字贸易试验区建设工程，立足中关村软件园国家数字服务出口基地、金盏国际合作服务区、自贸区大兴机场片区构建“三位一体”数字贸易试验区，加快形成一批高端数字经济新兴产业集群。

2021年2月，《北京市经济和信息化局推进国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区建设工作方案》正式发布，提出年均投资百亿构建数字经济新生态，加大数字经济跨境领域开放，推动中关村软件园、金盏国际合作服务区和大兴机场片区制定跨境数据流动发展规划，实现在不同领域的跨境数据流动试点。

未来，在国家的高度重视和政策的有力引导下，数字化还将迎来新一轮的发展热潮。作为产业数字化的重要组成部分，服务业数字化会更加注重用户体验，更加重视线上线下融合发展，产业未来也将拥抱更广阔的发展空间。

(责编：赵竹青、吕骞)