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商务部：1-4月我国高技术产业使用外资同比增三成

2021年05月14日08:48 | 来源：人民网
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人民网北京5月14日电 （赵竹青）13日，商务部举行例行新闻发布会，发言人高峰介绍了今年1-4月我国利用外资的有关情况。他提到，在使用外资金额方面，高技术产业同比增长29.1%。其中高技术服务业增长34%，高技术制造业增长15.4%。

高峰介绍，2021年1-4月，全国新设立外商投资企业14533家，同比增长50.2%，较2019年同期增长11.5%；实际使用外资金额3970.7亿元人民币，同比增长38.6%（折合590.4亿美元，同比增长42.8%；不含银行、证券、保险领域，下同），较2019年同期增长30.1%。

从行业看，服务业实际使用外资金额3129.4亿元人民币，同比增长46.8%。从来源地看，“一带一路”沿线国家、东盟、欧盟实际投资同比分别增长62.8%、65.2%、9.2%（含通过自由港投资数据）。从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资分别增长39.1%、37.5%和30.3%。

(责编：赵竹青、吕骞)

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