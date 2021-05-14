人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

商务部：1-4月我国二手车交易同比增长74.6%

2021年05月14日08:48 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月14日电 （赵竹青）13日，商务部举行例行新闻发布会，发言人高峰介绍，今年1-4月，我国汽车市场消费潜力进一步释放，新车销量、二手车交易量和报废机动车回收量均实现快速增长。根据中国汽车流通协会统计，今年1-4月二手车交易544.5万辆，同比增长74.6%，较2019年同期增长22.2%。

在新车销售中，新能源汽车备受青睐。根据中国汽车工业协会统计，1-4月新车销量874.8万辆，同比增长51.8%，较2019年同期增长4.5%；其中新能源汽车的销量73.2万辆，同比增长了2.5倍，较2019年同期增长了1倍。

与此同时，老旧机动车也在加速淘汰。根据商务部统计，今年前4个月回收报废机动车81.7万辆，同比增长58.7%，较2019年同期增长20.9%。

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：着手制定《数字化质量管理实施指南》 夯实品牌发展基础
　　人民网北京5月14日电 （许维娜）“品牌是企业乃至国家竞争力的综合体现，打造一批具有世界声誉的中国品牌，是推进制造强国和网络强国建设，加快形成新发展格局的重要举措。”日前，工业和信息化部科技司一级巡视员毕开春在以“迎接数字时代”为主题的“中国品牌发展国际论坛电子信息行业品牌建设分论坛”上表示。…
迎接数字时代 业内聚焦电子信息行业发展新方向
　　人民网北京5月13日电 （许维娜）“电子信息行业是我国经济转方式、调结构、聚新能的先遣军。”日前，中国电子信息行业联合会常务副会长周子学在以“迎接数字时代”为主题的“中国品牌发展国际论坛电子信息行业品牌建设分论坛”上表示，改革开放以来，电子信息行业连续多年保持着快速增长，成为数字化转型的主导力量。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部