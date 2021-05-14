商务部：1-4月我国二手车交易同比增长74.6%
2021年05月14日08:48 | 来源：人民网
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人民网北京5月14日电 （赵竹青）13日，商务部举行例行新闻发布会，发言人高峰介绍，今年1-4月，我国汽车市场消费潜力进一步释放，新车销量、二手车交易量和报废机动车回收量均实现快速增长。根据中国汽车流通协会统计，今年1-4月二手车交易544.5万辆，同比增长74.6%，较2019年同期增长22.2%。
在新车销售中，新能源汽车备受青睐。根据中国汽车工业协会统计，1-4月新车销量874.8万辆，同比增长51.8%，较2019年同期增长4.5%；其中新能源汽车的销量73.2万辆，同比增长了2.5倍，较2019年同期增长了1倍。
与此同时，老旧机动车也在加速淘汰。根据商务部统计，今年前4个月回收报废机动车81.7万辆，同比增长58.7%，较2019年同期增长20.9%。
(责编：赵竹青、吕骞)
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