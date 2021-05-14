近日，和铂医药宣布与百图生科达成战略合作协议。据了解，双方将在科学研究、新技术产业落地、新产品开发和转化等领域，进行全方位的战略合作，开拓计算技术与研发平台的融合。

据介绍，和铂医药将运用其Harbour Mice平台专业技术能力、长期的技术和数据积累，及其生物新药开发、临床研究、生产和商业化经验；百图生科释放生物计算引擎人工智能的力量，包括前沿组学检测及分析技术、多组学联合挖掘平台、AI药物设计平台、高通量体外模拟及药物验证平台。通过此次合作，人工智能技术将革新和赋能新药研发、生产与申报全流程等方面，全面推进研发协同与技术创新的深度融合，并针对相关潜在治疗靶点开发新药。

百图生科计划依靠生物计算引擎，有效利用大量的生物数据，把所有的尝试积累到统一的知识图谱之上，从而把药物发现的“大海捞针”变成“按图索骥”，加速发现First-in-Class的创新药物。

“和铂医药与百图生科的合作，彰显了和铂医药创新技术引领行业发展，开创新药开发2.0时代的决心。”和铂医药创始人、董事长兼首席执行官王劲松博士表示，“为了更好地满足医药行业对于高质量抗体开发的需求，以人工智能，机器学习技术来开发抗体的方法，将翻开抗体开发的新篇章，和铂医药将继续引领抗体开发的前沿技术，为下一代抗体药物的开发做出贡献。”

(责编：李源、董童)