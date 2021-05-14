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工信部：着手制定《数字化质量管理实施指南》 夯实品牌发展基础

2021年05月14日08:55 | 来源：人民网
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人民网北京5月14日电 （许维娜）“品牌是企业乃至国家竞争力的综合体现，打造一批具有世界声誉的中国品牌，是推进制造强国和网络强国建设，加快形成新发展格局的重要举措。”日前，工业和信息化部科技司一级巡视员毕开春在以“迎接数字时代”为主题的“中国品牌发展国际论坛电子信息行业品牌建设分论坛”上表示。

“进入数字化时代，电子信息行业的地位和作用不容忽视。”毕开春表示，电子信息行业不仅为国民经济中多个行业赋能，自身还是引领工业、制造业发展的“顶梁柱”。

毕开春介绍，工信部正在积极推动开展数字化质量管理的理论研究，着手制定《数字化质量管理实施指南》，指导企业在产品创新数字化、生产运营智能化、用户服务敏捷化、产业体系生态化等方面，提高质量设计、在线诊断、产品溯源等全生命周期质量管理能力。以数字化推动生产效率和产品质量提升，不断夯实品牌发展基础。

为做好电子信息行业质量提升和品牌建设工作，毕开春提出了三点建议:

一是坚持创新驱动。创新是制造业做优做强的灵魂，是产业迈向中高端的不竭动力，新一轮科技革命和产业变革，为我国加快构建产业技术创新体系，提出了新的要求，创造了战略机遇和空间。制造业企业要拥有国际视野，不断加强理念创新、技术创新、产品创新、管理创新、品牌创新，探索利用人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术，提升行业整体运营质量和效益，为品牌赋能。

二是坚持质量优先。质量是企业生存的根本，是品牌的基础，制造业企业要把产品和服务质量放在首位，大力实施全面质量管理，积极采用卓越的绩效模式、先进的管理工具，积极探索构建以数字化、网络化、质量化为基础的全过程质量管理体系，创新质量管理模式。

三是坚持协同推进。品牌建设是国家的系统工程，既需要众多企业品牌脱颖而出，也需要产业集群品牌不断涌现，更需要塑造和提升中国品牌的整体形象。

(责编：王震、吕骞)

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