第二轮第三批中央生态环境保护督察边督边改情况汇总表。图片来源于生态环境部

人民网北京5月14日电 （记者李楠桦）据生态环境部消息，经党中央、国务院批准，第二轮第三批8个中央生态环境保护督察组于2021年4月6日至4月9日陆续进驻山西、辽宁、安徽、江西、河南、湖南、广西、云南等省（区）开展督察。截至5月9日20:00，全面完成督察进驻工作。

据了解，有关省（区）高度重视督察工作，将督察作为推动高质量发展的重要契机，党政主要领导通过督察动员、现场督办、召开专题会议，以及加强约谈问责和立案查处等方式，大力推动督察配合和整改落实。截至5月9日，各督察组受理转办的29133件群众举报（未计重复举报），已办结12732件，阶段办结6393件；立案处罚2575家，罚款19128.21万元；立案侦查160件，拘留95人；约谈党政领导干部1708人，问责844人。

各督察组在进驻期间认真落实党的十九届五中全会精神，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，严格执行《中央生态环境保护督察工作规定》。始终坚持以人民为中心，结合党史学习教育，把推动解决群众反映突出的生态环境问题作为“我为群众办实事”的重要内容和督察工作的重中之重，现场抽查群众举报问题的整改落实情况，与人民群众面对面交流，听取意见建议，得到人民群众的肯定和称赞；始终坚持问题导向，深入基层、深入一线、深入现场，查实了一批盲目上马“两高”项目、违法采石采矿、环境基础设施建设滞后、违规侵占湿地、违法污染排放、虚假敷衍整改等突出生态环境问题，核实了一批不作为、慢作为，不担当、不碰硬，甚至敷衍应对、弄虚作假等形式主义、官僚主义问题，截至目前已曝光典型案例32个；始终坚持实事求是，务求督察实效，坚决反对生态环境保护“一刀切”和问责泛化、简单化以及以问责代替整改等问题，不断改进和优化督察流程方法，努力减轻基层负担。

据悉，对已经转办、待查处整改的群众举报问题，各督察组均已安排人员继续督办，确保群众举报问题能够查处到位、整改到位、公开到位。

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