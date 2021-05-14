向家莹

原标题：政策精准发力 制造业迎更多中长期资金力挺

随着一揽子金融政策精准发力，制造业正迎来更多中长期资金。金融监管部门要求银行扩大对先进制造业的中长期贷款投放，保险资金进一步提高制造业企业的风险保障水平。地方层面，北京、上海、广东等地明确提出，提高制造业中长期贷款和信用贷款占比，通过多种方式拓宽制造业融资渠道。

近期，围绕加强制造业金融支持，政策正集中发力。4月25日，银保监会发布《关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知》，提出重点增加对先进制造业、战略性新兴产业和产业链供应链自主可控的中长期信贷支持。此外，记者从业内获悉，银保监会日前向银行保险机构专门下发了做好2021年制造业金融服务有关工作通知，从加大制造业信贷投放、加强产品和服务创新，以及优化信贷结构，增加制造业中长期贷款和信用贷款等方面提出了一系列建议。此外，还特别提到加大保险资金的支持，提高制造业企业的风险保障水平。

清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究总监朱俊生表示，与其他资金相比，保险资金具有期限长的优势，可为实体经济发展提供长期资金支持。（下转第二版）

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