钟源

原标题：债券创新加快推进 今年来绿债扩容超1600亿

我国绿色债券发行持续升温。Wind最新数据显示，截至记者发稿，今年以来，我国共发行180只1612.4亿元的绿色债券，较去年同期的119只952.5亿元的市场规模，在发行只数上增长51.3%，在融资规模上大涨69.3%。

为满足传统行业转型或新能源等其他行业可持续发展的资金需求，中国银行间市场交易商协会组织市场成员日前成功推出国内首批可持续发展挂钩债券。包括中国华能、大唐国际、长江电力、国电电力、陕煤集团、柳钢集团、红狮集团等在内的首批7单可持续发展挂钩债券成功发行。据悉，首批项目均为2年及以上中长期债券，发行金额73亿元。

“据了解，市场认购热情高涨，81家投资人参与认购，平均认购倍数2.09倍，43家获配机构，票面利率普遍低于发行人同期二级市场利率水平。后续将有其他企业发行。”券商分析人士向《经济参考报》记者表示，可持续发展挂钩债券本身并非严格意义上的绿色债券，但它却因“减排”而生。

“可持续发展挂钩债券的创新之处在于债券结构的创新，将债券条款与预定的可持续发展目标挂钩，挂钩的条款包括但不限于票面利率调升（或调降）、提前到期、一次性额外支付等。发行绿色债券的关键在于要有绿色的募投项目或者发行人本身属于绿色产业领域，而发行可持续发展挂钩债券的关键在于定量设计可持续发展目标。当然，可持续发展挂钩债券也可以和绿色债券相结合，同时贴标绿色债券。”中证鹏元评级研究发展部研究员高慧珂表示。

我国绿色债券近年来发展迅速。2015年我国正式启动绿色债券市场，2017年、2018年均为发行量第二大国家，占比约为20%，仅次于美国。2020年，中国共有153个发行主体发行218只绿色债券，发行金额达2221.16亿元，在全球市场约占15%。

近年来，绿色金融债、绿色企业债、绿色公司债、绿色中期票据、绿色定向工具、绿色ABS等绿色债券品种不断落地。2020年以来，绿色防疫债、蓝色债券、绿色资产支持商业票据、碳中和债、绿色权益出资型票据等也实现首单创新。

(责编：罗知之、吕骞)