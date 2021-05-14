人民网北京5月14日电 （赵超）近日，工业和信息化部和中国工业经济联合会根据《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》（以下简称《实施方案》）部署，组织开展第六批制造业单项冠军遴选和第三批制造业单项冠军复核工作。据了解，第六批单项冠军包括单项冠军示范企业和单项冠军产品，符合条件的对象需在6月30日前按要求进行申报。

第六批单项冠军申请应满足5项基本条件：

坚持专业化发展。企业长期专注并深耕于产业链某一环节或某一产品领域。从事相关领域10年及以上，属于新产品的应达到3年及以上。

市场份额全球领先。企业申请产品的市场占有率位居全球前三。产品类别原则上按照《统计用产品分类目录》8位或10位代码，难以准确归入的应符合行业普遍认可的惯例。

创新能力强。企业生产技术、工艺国际领先，重视研发投入，拥有核心自主知识产权，主导或参与制定相关领域技术标准。

质量效益高。企业申请产品质量精良，关键性能指标处于国际同类产品领先水平。经营业绩优秀，盈利能力超过行业企业的总体水平。重视并实施国际化经营和品牌战略，全球市场前景好，建立完善的品牌培育管理体系并取得良好成效。

具有独立法人资格，具有健全的财务、知识产权、技术标准、质量保证和安全生产等管理制度。近三年无环境、质量、安全违法记录，企业申请产品能耗达到能耗限额标准先进值，安全生产水平达到行业先进水平。

从申请类别来看，企业依据自身条件在单项冠军示范企业和单项冠军产品中择一申请。申请单项冠军示范企业的，相应产品的销售收入须占企业主营业务收入的70%以上。申请单项冠军产品的，只能申请一个产品。为深入推进产业基础高级化、产业链现代化，加快推动制造强国建设，工信部还列出了单项冠军培育遴选重点领域。对重点领域企业和产品，尤其是重点领域补短板的，优先予以推荐。

同时，根据《实施方案》关于动态管理的要求，每3年对入选单项冠军进行一次评估复核。对符合条件的企业在公布的名单中予以保留，对不符合条件或未提交复核申请材料的企业从名单中予以撤销。

各地工业和信息化主管部门、央企要组织第三批单项冠军示范企业及冠军产品企业填报《第三批制造业单项冠军复核申请表》并进行初审。单项冠军示范企业相应产品的销售收入达不到企业主营业务收入70%以上的，可申请复核相应产品为单项冠军产品。工信部将组织开展复核，并组织专家赴部分企业现场核查。

工信部强调，各地工业和信息化主管部门商同级工业经济联合会负责属地企业的组织推荐、复核工作。央企负责本企业及下属法人企业的推荐、复核工作。工作中，相关政府部门、协会不得以任何形式向企业收取费用。

(责编：赵超、吕骞)