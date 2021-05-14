原标题：探索绿色租赁、服务双碳目标华夏金租走出“特色”路

我国明确“2030年碳达峰”和“2060年碳中和”目标，将倒逼国内产业结构调整，加速我国低碳转型进程，同时也为我国绿色金融带来巨大的发展机遇。

中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏预计，“碳中和”将在未来30年内带来18万亿元的绿色金融投资，在能源、交通、建筑、工业、林业等行业带来巨大的投资和商业机会。对金融机构来说，如果不参与这个过程，就会失去投资和业务增长机会。

华夏银行党委书记、董事长李民吉认为，碳达峰碳中和既对商业银行资产结构转型提出挑战，也为商业银行提供机会融入到这场深刻的产业结构和经济结构调整中。

作为华夏银行的子公司和绿金产品服务体系的重要一环，华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏金租”）积极贯彻落实国家绿色发展理念，凭借融资租赁业务产融结合优势，大力支持绿色行业实体企业，加大对绿色经济、低碳经济、循环经济的支持，经过6年的探索逐步在绿色租赁领域形成了自身的业务特色。

据了解，为服务“双碳”目标，华夏金融租赁公司进一步突出了绿色租赁在公司发展战略中的地位，明确在未来四年继续深耕绿色租赁领域，加强细分市场研究，扩大绿色租赁业务规模，到2024年末，公司绿色租赁资产余额占比不低于40%。

量身定“制” 服务绿色产业需求

华夏金租成立于2013年4月，由华夏银行股份有限公司和昆明产业开发投资有限责任公司共同发起设立，初始注册资本30亿元人民币，经过增资目前注册资本已达60亿元，两家股东分别占82%和18%。

华夏金租紧跟国家政策并结合自己实际情况，在公司设立的第二年，就对具备国家战略支持、市场容量大、行业发展快、操作模式清晰、预期现金流稳定可控的新兴行业进行研究，主动实施转型，调整资产配置结构，在基础资产稳定增长的支撑下，确立了以清洁能源为核心，以光伏发电行业为突破口的绿色租赁发展战略，在不断的实践中总结经验，提炼标准，逐步摸索出适合企业经营特点的发展方式。

据记者了解，经过近六年的实践，华夏金租形成了以绿色能源、绿色交通、污染治理、循环经济四大板块为核心的绿色租赁体系。数据显示，截至2021年一季度，华夏金租绿色租赁业务余额320亿元，占比28%。其中，可再生能源及清洁能源项目租赁余额168亿元，绿色交通租赁余额61亿元。

与此同时，华夏金租在业务发展过程中形成了专业化的审批和租后管理团队，对于清洁能源、节能环保类项目的调查、总结提炼专用报告模板，编制风电、光伏、垃圾发电、餐厨垃圾处理等行业的授信操作指引文件，为业务的批量化、标准化操作提供了全方位的支持。

四大特色板块成形 加码金融科技赋能

值得注意的是，华夏金租在业务发展过程中不断总结积累，不断深入研究绿色环保行业，拓宽绿色租赁业务服务领域，逐步形成了绿色能源、绿色交通、污染治理、循环经济四大绿色租赁特色业务板块。

具体而言，在绿色能源领域，华夏金租重点支持清洁能源的开发利用和化石能源的清洁化利用，加深电源侧的业务积累，深耕光伏、风电等新能源发电市场，支持陆上风电、集中式光伏发电租赁业务，持续扩大新能源发电租赁资产总量，同时紧跟政策变化和行业热点、加大研究力度，关注平价项目市场情况和业务机会。

针对绿色交通领域，华夏金租重点支持都市圈和城市轨道交通建设项目，以及位于长三角、粤港澳、京津冀、长江经济带等地区，省会城市、计划单列市及东、中部地区地级市和江浙地区县级市的轨道交通建设、新能源和清洁能源公交车辆升级需要，加大对绿色机场、水陆联运项目、港口码头等绿色交通领域的拓展。

而在污染治理领域，在持续巩固污水处理、脱硫脱硝、水环境监测、环卫一体化等领域已取得成果的同时，华夏金租加强对水体治理、污泥治理、城市空气质量在线监测等环保行业租赁业务的摸索，力争实现多点开花的局面。

在循环经济领域，华夏金租则是重点拓展生活垃圾处理、餐厨及厨余垃圾处理等领域，积极支持国家级园区循环化改造、供水管网更新改造、再生资源利用产业基地和园区建设，探寻建筑垃圾资源化利用中的融资需求。

此外，据了解，华夏租赁在光伏业务领域，研究探索形成了面向用户的组件、设计、安装、维护等一系列标准化服务体系，拥有全产业链客户资源和服务优势。同时，户用光伏业务具有契合服务“三农”、助力乡村振兴等一系列国家政策优势。华夏租赁则在结合自身资源禀赋和业务经验的基础上，借助金融科技赋能，将户用光伏业务确定为实现零售化转型的先行突破口。

为助力我国实现双碳目标，华夏银行党委书记、董事长李民吉表示，未来，华夏银行结合绿色产业目录和低碳发展需求，聚焦于可再生能源、储能、工业降碳转型和能效提升、绿色交通、建筑节能和绿色建筑等低碳行业，支持绿色基础设施建设、水资源、生态保护、灾害防控等气候变化适应行业，整合信贷、投资、金融租赁、资产管理等资源，加大投融资力度。

(责编：李源、董童)