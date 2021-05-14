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小鹏汽车发布2021一季度财报 营收29.51亿元

2021年05月14日10:36 | 来源：人民网
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5月13日，小鹏汽车公布了2021财年第一季度未经审计的财务数据。数据显示，2021年第一季度总交付量达13340台，较2020年同期的2271台增长了487.4%。总收入为人民币29.51亿元（4.50亿美元），较2020年同期的人民币4.12亿元增长616.1%。汽车销售收入为人民币28.10亿元（4.29亿美元），较2020年同期的人民币3.72亿元增长655.2%。毛利率为11.2%，去年同期及2020年第四季度分别为-4.8%和7.4%。截至3月31日，公司拥有现金、现金等价物、受限资金、短期存款、短期投资和长期存款为共计人民币362亿元（55.25亿美元）。

“尽管一季度面临着传统销售淡季和芯片短缺的挑战，但我们的汽车交付量为2021年开局打下了良好基础。”小鹏汽车董事长CEO何小鹏表示，“本季度的强劲势头是由我们全栈自研的自动驾驶技术、差异化鲜明的产品策略共同推动而来。”

“值得一提的是，随着我们全栈自研的XPILOT 3.0于1月下旬通过OTA交付给用户，本季度我们的整车收入中确认了XPILOT软件收入。凭借不断发展的全栈自研能力和强大的闭环数据能力的快速迭代，相信XPILOT软件的变现，将成为我们除整车硬件销售外的持续性收入来源。”何小鹏说。

“展望未来，我们仍将致力于我们的长线布局和技术创新，以推动智能电动汽车的变革。此外，还将继续长期投资于建设我们的销售、服务和充电设施网络，以及生产和供应链能力，以支持在未来几年的强劲增长。”何小鹏补充说。

“2021年第一季度的表现证明了我们在提供差异化智能电动汽车方面的能力，这些差异化产品能够吸引庞大且不断增长的客户群并满足其广泛的需求。”小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地表示，“得益于本季度交付量的再创新高，我们的收入达到29.51亿元，同比增长616.1%，盈利能力也实现了进一步提升，尤其是本季度我们的毛利率持续呈上升趋势，达到了11.2%。”

“良好的财务状况和强劲的现金状况使我们能够更好地践行增长战略，巩固竞争优势，并抓住智能电动汽车领域的巨大增长机会。”顾宏地总结说。

(责编：董童、李源)

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