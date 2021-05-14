今年5月15日是第十二个全国打击和防范经济犯罪宣传日。为应对金融犯罪手段新变化，中国银联在中国人民银行、公安部的指导下，深化警银联防联控机制，提升智能风控监测与拦截能力，支持公安机关主动发现、精准锁定、集约打击各类犯罪活动。

据了解，2020年，中国银联配合全国各级公安机关查办案件约1.3万起，协查涉案银行卡约45万张，排查非法资金逾1500亿元，并通过各类联防联控措施，为消费者挽回经济损失超过5亿元。

值此“5.15”打击和防范经济犯罪宣传活动启动之际，中国银联携手商业银行共同助力防范金融犯罪知识的普及与传播，提升广大消费者风险防范意识，规避新型欺诈风险。消费者可在互联网金融支付安全联盟及银行相关公众号、手机APP、银行网点等渠道，获取有关支付安全知识宣传资料，同时还可关注参加各地公安机关举办的“5.15”打击和防范经济犯罪宣传活动，安全专家将在现场为您讲解常见欺诈套路，解答支付安全相关疑问。

同时，中国银联的支付安全专家为您送上一批“安全锦囊”，助您维护个人财产安全，远离欺诈陷阱：

培养良好支付习惯。关注账户安全，及时更新手机号等账户信息，确保真实准确，建议开通账户资金变动提醒；关注网络安全，网购支付时建议不连接公共WIFI，通过运营商网络完成付款；关注系统安全，在官方市场中下载APP，安装防病毒软件；关注终端安全，设置手机开机密码或指纹验证措施，防止手机失窃后被盗用。

妥善做好个人账户管理。若APP不再使用，应在卸载前解除银行卡与APP的绑定关系；合理设置网购账户额度，建议购买账户安全险，降低资金被盗风险；不出租、出借、出售个人身份证、银行卡和收款码，防范泄露个人信息，避免成为非法资金转移犯罪活动的帮凶。

自觉抵制非法平台活动。坚决抵制跨境赌博活动，不法分子幕后操控赌博输赢，“十赌十输”；不参与“跑分”“虚拟货币”交易等非法活动，非法交易活动套路多，资金轨迹可溯源，参与非法资金转移活动将承担刑事责任。

(责编：董童、李源)