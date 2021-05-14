人民网北京5月14日电 （许维娜）如何加强供销合作品牌建设？日前，多位专家学者在“2021年中国品牌发展国际论坛供销合作行业品牌建设分论坛”上就“新发展格局与农业品牌高质量建设”“供销合作社品牌培育机制与路径建设”“供销合作社品牌建设经验分享”等议题展开深入研讨交流，共同探讨品牌兴农之策。

与会专家学者一致认为，供销合作社在品牌资源整合、带农强农方面有着独特的优势，应注重品牌引领，推进绿色兴农、品牌强农，整合系统资源，进一步提升品牌内涵、提高品牌溢价，服务双循环新发展格局。

中华全国供销合作总社常务理事、科教社团部部长李殿平表示，在新发展阶段，坚持以品牌建设为引领，坚持优化结构，效率和质量并重，进一步促进生产要素合理配置，整合优化服务资源，深入推进供销合作社品牌建设，增强经济实力，拓展服务领域，强化服务功能，提升服务水平，是供销合作社助力农业高质量发展、推进农业农村现代化的有效路径。

中国人民大学商学院教授刘凤军认为，品牌是市场的边界，品牌全球化、国际化的战略逻辑背后是要进一步扩大市场边界。品牌是企业重要的无形资产，产品创新是品牌永续的重要基础，品牌是企业与消费者的无形纽带，做好品牌传播可以加深消费者对品牌形象的认知，有效提升品牌忠诚度。

中国社会科学院工业经济研究所研究员张世贤认为，品牌是国家综合竞争力的体现，要实现经济高质量发展，通过品牌战略向产业价值链中高端迈进是首选路径。以品牌引领农业产业创新驱动，做强供应链、健全产业链、提升价值链，是农业产业攀升价值链中高端必须高度重视的课题。他指出，品牌不等同于商标，只有做好产品品质、企业信誉和顾客价值，才能形成品牌效应。

国家市场监督管理总局国家标准评审中心研究员牛利芳指出，我国高度重视品牌评价及其标准化建设工作，目前已经发布了39项国家标准，“品牌评价有效促进了企业、行业品牌建设水平的提升，推动了地方品牌建设工作有序开展，为提升企业竞争力、带动地方经济高质量发展提供了重要参考。”

中国品牌杂志社社长张超指出，“农业品牌化”是推动农业高质量发展、提升农业竞争力的必然选择，也是促进乡村振兴、加快品牌强农的有效途径，具有深远的战略意义。未来，供销合作社应注重品牌引领，推进绿色兴农、品牌强农，整合系统资源探索“供销集群品牌”与“区域品牌”双品牌发展，进一步提升品牌内涵、提高品牌溢价，服务双循环新发展格局，让更多中国农业品牌享誉世界。

如何做强供销经济，讲好供销品牌故事？人民论坛杂志社副总编辑孙墨笛建议，一是厚植品牌底蕴，抓住机遇，加快培养市场竞争力强、管理运营效率高、资本实力雄厚、产业布局合理，切实能够引领绿色农业高质量发展的供销企业集团；二是优化品牌战略，力争能够在未来不长的时间内诞生一批品牌价值百亿级的供销合作品牌；三是要拓展供销生态，一方面要把系统本身做强，另一方面要以系统为本底，积极向外拓展，广泛吸纳争取各种力量，真正形成推动供销经济、供销品牌发展的良好基础。

(责编：崔元苑、吕骞)