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福布斯发布2021年全球上市公司2000强 中国奥园名列第849位

2021年05月14日14:14 | 来源：中国网
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原标题：中国奥园荣登福布斯全球2000强第849位，大幅跃升303位！

　　5月13日，《福布斯》发布了2021年全球上市公司2000强榜单。中国奥园（3883.HK）凭借高质量稳健发展，持续向好的业绩再次登榜，位列全球第849位，较去年大幅提升303位。

　　据了解，福布斯全球上市公司2000强榜单依据销售额、利润、资产、市值四大衡量标准，每年评选出全球最大、市值最高的上市公司。据悉，中国共有395家企业登陆今年榜单。2020年，中国IPO市场散发蓬勃活力，科技企业飞速发展等因素为今年的成绩奠定基础。

　　2020年，对房地产行业而言是充满挑战的一年。面对不确定性的房地产市场，中国奥园坚持“一业为主，纵向发展”战略，逆势实现1540亿元的整体销售业绩，其中房地产板块合约销售额约1330亿元，非房板块业绩约210亿元，继续稳居行业30强。

　　根据2020年度财报显示，中国奥园营收及盈利也持续向上增长。2020年，营业额同比增长34%至人民币677.9亿元；净利润同比增长35%至人民币70.5亿元；归母净利润同比增长41%至人民币59.1亿元。每股基本盈利为人民币218.8分，同比增40%。

(责编：李源、董童)

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