人民网北京5月14日电 （赵超）日前，工信部、财政部、税务总局联合发布《关于调整免征车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》（下称《公告》）。《公告》调整了相关标准，有助于新能源汽车产业逐步从政策驱动转为市场驱动。

《公告》提出，自2021年10月1日起，插电式（含增程式）混合动力乘用车纯电动续驶里程应满足有条件的等效全电里程调整为不低于43公里。

《公告》还对能源车能耗标准提出了要求。其中，插电式（含增程式）混合动力乘用车电量保持模式试验的燃料消耗量与《乘用车燃料消耗量限值》中车型对应的燃料消耗量限值相比应当小于70%；电量消耗模式试验的电能消耗量应小于电能消耗量目标值的135%。

《公告》明确，即日起至2021年10月1日前，按新版标准进行测试且满足第一条和第二条技术要求的插电式(含增程式)混合动力乘用车，可以纳入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》。

(责编：赵超、吕骞)