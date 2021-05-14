5月14日，腾讯云与智慧产业事业群（CSIG）宣布新一轮架构升级，进一步扎根行业、深耕区域、提升效率。

在本轮战略升级中，腾讯公司高级执行副总裁汤道生担任云与智慧产业事业群CEO，腾讯公司副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏将在原有职责之上，出任云与智慧产业事业群COO，除腾讯云业务外，负责事业群的销售、质量、运营等平台建设和管理工作，向汤道生汇报。

腾讯公司高级副总裁林璟骅兼任腾讯智慧零售总裁，负责智慧零售业务；腾讯公司副总裁丁珂担任腾讯安全总裁，负责安全业务；腾讯公司副总裁钟翔平担任腾讯智慧交通和出行总裁，负责智慧交通和出行业务。

同时，SAP前全球高级副总裁、中国区总经理李强加入腾讯云与智慧产业事业群，任腾讯公司副总裁、腾讯智慧工业和服务业总裁。李强有20多年的IT从业经验，对商业软件、云计算以及创新商业模式有着深入理解和前瞻。

腾讯公司高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示：“CSIG成立以来，腾讯一直在产业互联网的道路上坚定投入，团队战斗力不断增强，对产业的理解也更加深入。新冠肺炎疫情推动全面数字化时代加速到来，也让腾讯更加坚定产业互联网的战略方向。腾讯坚信产业数字化的长期价值，未来，将从自身优势出发、深化连接能力，同时扎根行业、深入区域，坚定不移地推进产业数字化升级。”

此次战略升级，腾讯将大力深耕区域市场，加大资源和人才投入，推动数字化下沉，助力区域产业数字化发展。

今年，腾讯在CSIG成立区域业务部，探索符合区域客户需求的商业模式，推动产业互联网在区域落地。同时，腾讯也在联合生态伙伴，共建区域下沉渠道，助力更多下沉市场和中小企业数字化转型。

未来，腾讯将进一步加速区域产业集群布局。目前，基于腾讯WeMake工业互联网平台，腾讯联合合作伙伴已在烟台、重庆、佛山、德州、张家港、西安等超过10个地区和城市落地工业云基地，并搭建了区域工业互联网平台，覆盖长三角（张家港）、粤港澳（佛山）、西北（西安）、西南（重庆）四大区域产业集群。

此次战略升级，腾讯将加强整体平台的健康运营，加强业务协同，提升运营效率。

今年，CSIG成立业务经营管理部，推动业务结构和资源分配的优化。邱跃鹏作为云与智慧产业事业群COO，将整体负责事业群的销售、质量、运营等平台建设和管理工作，进一步提升运营效率和服务能力。

面向未来，腾讯将进一步拉通内外部生态资源，在提供云服务的基础之上，发挥C2B的连接优势，帮助客户寻找第二增长引擎，让数字化转型发挥出最大效益。

今年4月，腾讯宣布首期投入500亿元，设立“可持续社会价值事业部”，推动“可持续社会价值创新”战略落地。至此，“扎根消费互联网，拥抱产业互联网、可持续社会价值创新”成为腾讯公司业务发展的底座，牵引所有核心业务。

汤道生表示：“未来，我们将不断优化产品和服务、大力引进人才，形成有腾讯特色的ToB发展路线，为全社会的数字化进程提供助力。”

(责编：李源、董童)