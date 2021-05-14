近日，中国铝业股份有限公司发布了2021年第一季度报告。数据显示，中国铝业归属于上市公司股东的净利润同比增长30倍。中国铝业首季实现“开门红”，不仅提升了市场信心，更为公司顺利完成年度目标注入强劲动力。

据介绍，今年以来，中国铝业以高质量发展为契机，以提升价值创造为统领，以全要素对标为抓手，立足降本提质增效、产业转型升级，改革发展取得显著成效。公司自采矿、氧化铝、电解铝、炭素、精细氧化铝、合金、发电连续三个月完成计划。公司全面推进深化改革三年行动，所属28家企业都制定了领导人员任期制和契约化管理工作方案，3家企业和1个项目试点推行了职业经理人制度。

立足新发展，深化改革开新局

“十四五”开局之年也是中国铝业迈上新征程的起航之年。中国铝业在现有基础上进一步加快构建 “5C”价值管理体系，转换经营机制，完善治理体系。通过压实管理责任，提升专业化运营和管控能力，成本竞争力，市场经营能力。不断完善负面清单管理机制，提高管理效率。全面推行企业经理层任期制契约化管理，不断推进劳动用工对标。加强人才队伍建设，为科技人才、高技能人才和一线关键岗位员工提供保障和通道，并试点推行股权激励。进一步规范企业董事会建设，积极稳妥推进混合所有制改革，优化混改企业股权结构，实施更加市场化的差异化管控。打造改革范式，加快建设一流研发平台。

找准新对标，管理提升再发力

中国铝业坚持全要素对标，提升价值创造能力，坚持问题导向，强弱项、补短板，形成定标、追标、站标、创标良性循环，形成各具特色的对标文化。持续优化生产组织，统筹国内国外铝土矿资源，推进电解铝“五标一控”，深化炭素市场化改革，确保氧化铝、电解铝、炭素、煤炭、发电平稳生产。坚持对内降本、对外创效，以市场化为导向，建立“双赛马”机制，分业务、分品种精准制定物资采购和销售方案。同时，加强经营平台协同运作，优化供应链管理，加快建立互联网平台采购和无车承运模式。加强头部企业竞争合作，构建合作共赢的生态联盟，维护行业市场稳定，在畅通“大循环”中发挥集成优势和引领作用。

优化新结构，推进发展增优势

中国铝业坚持战略引领，通过科学编制实施“十四五”发展规划，不断调整产业结构，持续实施加减乘除。做优加法，打造最优发展模式。坚持全球化配置铝土矿资源，坚持“两海”战略，清洁能源战略，加快电解铝向绿色能源洼地转移。做实减法，加大亏损治理力度。建立公司领导包保责任制，一企一策编制扭亏脱困方案，明确路径，压实责任，定点定时，精准施策，力争用2至3年基本完成亏损企业治理。做强乘法，创新驱动引领发展。把科技自立自强作为战略支撑，开展电解铝三废处置及资源化利用技术研究，推进氧化铝有机物去除、电解铝高效低耗等技术攻关，加快湿法氧化脱硫脱碳技术、电解铝无炭渣生产技术、赤泥综合利用技术产业化应用。坚持精细化、合金化、高纯化、材料化方向，加快高性能、高附加值新材料开发，打造一批拳头产品。做精除法，多措并举盘活资产。全面梳理公司非主业资产业务，通过资本运作、资产重组、优化配置、清理处置等多种途径，实现资产利用效率最大化。

做实双融合，引领发展新优势

中国铝业充分发挥党建政治优势，强化政治引领，全面落实“第一议题”制度，坚持主题教育常态化，推进党建与生产经营深度融合，完善“双百分”考核，巩固深化“两带两创”，做实“双提升”“双对标”，加强混改企业和境外企业党建工作，不断提升组织力、创新力、战斗力，以党建价值创造赋能企业提质增效。

(责编：李源、董童)