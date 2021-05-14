5月12日，在第十二届中国道路交通安全产品博览会暨公安交警警用装备展（以下简称：交博会）开幕。在13日举办的智能网联论坛上，银江股份智慧交通研究院CEO程平发表了“智能网联催化智慧交通创变”的演讲，阐述了该研究院依托于智能网联、人机耦合、海量数据等优势，如何将智能网联与传统智慧交通技术结合，更好地赋能于智慧城市新场景。

银江股份智慧交通研究院CEO程平发表演讲。受访者供图

据程平介绍，高效智能交通类业务主要面向城市智能交通场景，通过C-V2X和大数据分析等技术优化交通设施管理，提高交通效率，缓解城市拥堵，为人们提供绿色、高效的出行环境。与此同时，银江股份作为城市大脑运营服务商，其智慧交通整体解决方案是依托大数据和人工智能技术，积极投身“新基建”，发挥具有核心技术优势的龙头作用，助力城市交通智慧管理，有效提升交通智能及安全水平。

在此次论坛上，银江股份重点结合智能网联相关技术重点介绍提出智慧交通领域技术体系创新变化及智慧路网、智慧道路、智能RSU（路侧单元）等创新技术。据了解，银江股份智慧交通整体解决方案已经在杭州、南昌、福州等城市有了成熟的大规模落地案例。

(责编：董童、李源)