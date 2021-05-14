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工信部：我国5G标准必要专利声明数量位列全球首位

2021年05月14日14:33 | 来源：人民网
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人民网北京5月14日电 （赵超）5月12日，工业和信息化部召开5G/6G专题会议，听取IMT-2020（5G）/IMT-2030（6G）推进组专家关于5G和6G工作进展情况的汇报，研究推动5G和6G发展相关工作。

会议强调，5G、6G作为新一代信息通信技术演进升级的重要方向，是实现万物互联的关键信息基础设施、经济社会转型升级的重要驱动力量。

会议指出，在产业界的共同努力下，我国5G发展取得领先优势，已累计建成5G基站超81.9万个，占全球比例约为70%；5G手机终端用户连接数达2.8亿，占全球比例超过80%；5G标准必要专利声明数量占比超过38%，去年上半年以来上升近5个百分点，位列全球首位。接下来，要继续保持战略定力，持续推进5G快速健康发展。

一是继续加强国际标准制定。鼓励产业界参与R17、R18国际标准化工作，积极贡献中国智慧、中国方案。

二是持续提升产业基础能力和产业链现代化水平。做强系统、终端等优势产业，补齐芯片、仪表等短板弱项，大力推动产业链各环节优化升级。

三是着力打造融合应用生态。注重应用技术创新，推动5G与人工智能、大数据、云计算等技术的融合发展，突破网络切片、模组等制约5G规模应用的关键技术与产品，深化5G在工业、交通、医疗、能源等领域的应用，尽快形成可复制可推广的模式。

会议充分肯定了IMT-2030（6G）推进组从2020年成立以来取得的突出成绩，在6G愿景需求、潜在关键技术等方面形成了一批重要研究成果。会议要求IMT-2030（6G）推进组要进一步提前谋划，加强研究，稳中有进推动6G发展。一是深入开展6G应用场景研究。在现有5G的基础上，结合技术演进、经济社会发展趋势，研究提出未来6G的愿景需求和应用场景。二是着力推动关键技术创新突破。围绕太赫兹通信、通信感知一体化、通信与人工智能融合等6G潜在技术，主动谋划、前瞻部署、厚植根基，力争在关键核心技术领域取得重大突破。三是积极促进国际交流合作。要始终秉持开放合作的理念，加强与主要国家、产业组织、各类企业、科研院所之间的合作，求同存异、深化共识，共同促进6G的发展。 

(责编：赵超、吕骞)

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