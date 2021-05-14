原标题：阿里巴巴集团发布2021财年全年业绩：平台商家创造8.119万亿元消费总量

2021年5月13日，阿里巴巴集团公布截至2021年3月31日止季度及2021财年业绩。本财年内，阿里巴巴生态体系合计服务全球超10亿年度活跃消费者，商品交易额（GMV）达人民币8.119万亿元（1.239万亿美元）。

截至2021年3月31日止的12个月内，阿里巴巴中国零售市场年度活跃消费者达8.11亿；2021年3月，移动月活跃用户达9.25亿；财年内，约70%的新增年活跃消费者来自欠发达地区。平台的商品和服务供给不断扩大，数字生活从城市进一步延展到小镇和乡村。

2020年“双11”过后两天，286件快递包裹已送达西藏日喀则的扎西宗乡珠峰菜鸟驿站，许多当地居民来到这里，取走自己的网购“第一单”。菜鸟驿站站长杨涛每天翻越5200米的山口、开车往返140公里为当地居民取货，手机、羽绒服、化妆品、零食、家具等装满了驿站的小货车。杨涛说，这里以前没有快递，很多人一辈子没出过远门。而近4年来，扎西宗乡珠峰菜鸟驿站的快递单量已翻了不止10倍。

（图：杨涛的菜鸟驿站开在珠峰下，4年来，驿站的快递量翻了不止10倍）

与上一财年人民币7.053万亿元的GMV相比，阿里巴巴生态2021财年的GMV增长了人民币1.066万亿元。这既是消费增量，也是中小企业创造的生意增量。

在不寻常的一年里，淘宝小店、零售品牌、餐饮店、超市、外贸工厂迎难而上。这个过程中，数字化成了生意复苏和增长的新选择，而平台提供的销售、营销、履约、技术、组织协同等能力，成为商家和生态合作伙伴进行数字化经营的重要组件。

例如，除了人们熟悉的各类生活消费品，春耕生产期间，经营农资的淘宝商家，把种苗、化肥、农用机械、大棚农膜等卖往全国的乡村市场，还有人通过直播、问答和买家秀互动科普农业知识。“我觉得淘宝上这个市场前景很不错，目前来看增速很好，而且是真的解决了偏远地区的购买需求。”90后广东女孩梁智颖的淘宝店主营畜牧用品，2021年前3个月，销售额同比翻了两三倍。

（图：2020年，80后厂长曾娟娟尝试通过线上平台做出口转内销，大概到了9月份，她的工厂开始在淘宝上盈利）

在截至2021年3月31日的季度内，阿里巴巴中国零售市场整体线上实物GMV同比增长33%；随着中小企业从疫情影响中恢复，淘宝线上实物GMV（剔除未支付订单）同比增长提速。商家通过淘宝直播、短视频、图文和互动游戏等与消费者互动，其中，淘宝直播2021财年GMV超过人民币5000亿元。

线下的餐饮、零售企业也积极开拓数字化经营的新阵地。财报显示，截至2021年3月31日，除了高鑫零售，42家零售连锁店利用淘鲜达拓展线上服务，覆盖了中国145个城市的用户，超168家零售连锁店、超市和市场也通过淘鲜达进行数字化营销。饿了么着力提升运营效率，商家数量逐渐增加。

依托数字化的商业平台、云计算和物流骨干网络，跨境贸易逆势增长。在全球速卖通和天猫国际经营的商家利用菜鸟的服务提升履约时效，节省物流成本。2021年3月，菜鸟全球包裹网络的日均包裹量超500万件。

“这些成绩建立于我们为消费者和商家提供的清晰价值之上。”阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇说，“得益于生活及工作等各方面均在加速数字化，我们对中国消费驱动的经济增长充满期待。我们将继续聚焦用户体验，专注于创新创造客户价值。”（李文）

(责编：李源、董童)