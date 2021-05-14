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交通银行发布“十四五”时期发展规划纲要

2021年05月14日14:42 | 来源：人民网
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5月11日，《交通银行股份有限公司“十四五”时期（2021-2025年）发展规划纲要》（以下简称《纲要》）正式印发。《纲要》提出，“十四五”时期，交行将把握新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚定“建设具有财富管理特色和全球竞争力的世界一流银行”战略愿景不动摇，坚持稳中求进工作总基调，持续深化改革创新，加快建设“长三角龙头银行”，加快建设数字化新交行，打造特色优势，建强专业能力，全面加强风险管控，推动交行高质量发展。

根据《纲要》部署要求，为推动交行实现高质量发展，全行上下将凝心聚力推动实施“一四五”战略：

“一”是一个龙头牵引，即建设“长三角龙头银行”，充分发挥上海主场和长三角区域发展的龙头牵引作用，率先实现创新突破，以点带面引领其他区域协调发展，带动全行向“世界一流银行”稳步迈进。

“四”是打造四大业务特色。即打造普惠金融特色，贯彻“增强金融普惠性”要求，服务小微企业以及城市治理和乡村振兴、民生消费等领域金融需求，稳步提升普惠金融业务发展质效；打造贸易金融特色，服务构建新发展格局，畅通“双循环”，紧抓产业链、供应链、价值链核心节点企业，更好满足企业日常经营活动需要；打造科技金融特色，对接科技强国战略，打造商行与投行一体化服务体系，服务战略性新兴产业、先进制造业、科技创新、绿色低碳、传统产业升级等领域发展；打造财富金融特色，服务人民美好生活和应对人口老龄化国家战略，打造“大财富-大资管-大投行”一体化经营体系，为人民财富积累、保值增值、传承等提供综合金融服务。

“五”是提升五大专业能力。即提升客户经营能力，以客户为中心，完善精细化分层分类管理，全面提升客户体验；提升科技引领能力，加快建设数字化新交行，推动科技与业务深度融合，全面提升经营管理质效；提升风险管理能力，完善“全覆盖、全流程、专业化、责任制”的全面风险管理体系和机制，持续加强风险管控，守牢风险底线；提升协同作战能力，充分发挥综合经营和国际化布局优势，强化集团一体化协同作战能力，持续释放发展合力；提升资源配置能力，围绕战略方向和重点，持续优化组织、人力、渠道、财务、考核等，确保战略有效落地实施。

《纲要》提出，要坚持党的全面领导，完善支撑保障以及规划制定和落实机制，同时，该行同步印发了《交通银行股份有限公司战略管理办法》，从制度上规范和加强战略管理工作，推进规划落地实施，推动交行实现高质量发展。

(责编：董童、李源)

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