商务部：2021年中俄贸易规模有望再创新高
2021年05月14日16:01 | 来源：人民网
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人民网北京5月14日电 （赵竹青）13日，商务部举行例行新闻发布会，发言人高峰在回答记者提问时表示，预计2021年中俄贸易将继续保持增长的势头，全年贸易规模有望再创新高。
他介绍，今年以来，中俄双方共同努力，克服新冠肺炎疫情的影响，推动双边贸易止跌回升，重回正增长的轨道，规模创历史同期新高。根据中方的统计，1-4月中俄双边贸易额为402.1亿美元，同比增长了19.8%，历史上首次前4个月即突破400亿美元，与2019年同期相比，增长了21.2%；较5年前的2016年同期相比，实现了翻一番。
高峰还特别提到，今年一季度，中俄机电产品和高新技术产品进、出口增幅均超过50%，远高于同期双边贸易的增幅。
(责编：赵竹青、吕骞)
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