近日，国家知识产权局发布了“第二十二届中国专利奖评审结果公示”。其中，广州酷狗计算机科技有限公司（以下简称酷狗）申报的专利“用于手机的图形用户界面”，入选第二十二届中国外观设计优秀奖预获奖项目。

据介绍，该项专利应用于酷狗音乐App中，具体涉及的是“一键DJ”功能，可让任意歌曲秒变成混音的打碟版本，实现一种音乐多种体验的效果。

据了解到，在酷狗音乐App上任意打开一首歌曲，长按播放键即可进入“一键DJ”页面，智能混响按照音速变调分为劲爆、弹跳、慢摇、抖腿四种模式。用户能够通过倍速调整，将一首歌曲改变成多种曲风形式，满足各类场景需要。此外，该功能还可以通过节奏感应，带上手机的闪光效果，让现场听歌氛围更加活跃，更加适合混响听歌环境。

据酷狗工程师介绍，“一键DJ”的自适应混音技术属行业首创，系统通过算法预先分析模拟出歌曲节奏，随后位于云端的DJ混音库可根据不同歌曲对应出不同变速及效果的加成，用户的手机端则会实时结合DJ混音库与歌曲节奏生成混音歌曲。

业内人士认为，“一键DJ”的出现，打破了混音需要重制的传统模式，允许用户通过手机端便捷快速地模拟出DJ混音效果，这也为唱片公司省去原歌曲制作混音版本费用，以及提高曲库混音版本正版率。产品还采用了扁平化设计，简洁明了，用简洁的交互设计实现了复杂的程序算法，让用户感受到“一键”的快捷。

据酷狗相关人士介绍，截至2020年底，酷狗专利申请超过2000件，覆盖音频识别、音频提取、音频控速等音频处理技术，也涉及信息显示技术、音乐硬件等领域。目前，多项专利已投入到产品运用中。例如，“一起听”让歌曲可以通过一人分享，实现多人共享；“音乐推”则面向平台音乐人，实现将音乐人发表的新歌与同类型热歌绑定推广的作用，提高音乐作品与听众的精准度；最新发布的一款耳机，搭载了耳道通话降噪专利，即便在嘈杂的环境中通话，也能让对方清楚听到谈话内容。

(责编：董童、李源)