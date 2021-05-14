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三部门：对部分成品油征收进口环节消费税

2021年05月14日16:23 | 来源：人民网
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人民网北京5月14日电 （记者王震）近日，财政部、海关总署、税务总局发布《关于对部分成品油征收进口环节消费税的公告》（以下简称《公告》），自2021年6月12日起，对部分成品油视同石脑油或燃料油征收进口环节消费税。

财政部介绍，“轻循环油”“混合芳烃”“稀释沥青”通常含有较多芳烃或沥青成分，一般不用作燃油。近年来，少数企业大量进口，加工生产为不符合国家标准的燃油，流向非法经营渠道，危害成品油市场公平，存在较大社会安全隐患，造成环境污染。为解决这些问题，国内已将有关产品纳入消费税征收范围，现三部门发布《公告》，对部分成品油征收进口环节消费税，有利于规范市场秩序，促进公平竞争。《公告》仅涉及消费税的征、退（免）税政策，不涉及其他贸易管理政策。

《公告》主要涉及三种成品油：一是归入税则号列27075000，且200摄氏度以下时蒸馏出的芳烃以体积计小于95%的进口产品，主要包括“混合芳烃”；二是归入税则号列27079990、27101299的进口产品，主要包括“轻循环油”；三是归入税则号列27150000，且440摄氏度以下时蒸馏出的矿物油以体积计大于5%的进口产品，主要包括“稀释沥青”。

财政部表示，企业购进并使用上述产品生产乙烯、芳烃类化工产品，适用燃料油或石脑油现行消费税退（免）税政策，不会增加合规生产经营企业的税负。

(责编：王震、吕骞)

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