人民网记者 杜燕飞

目前，绿色发展、可持续发展已经成为推动我国经济增长的新引擎，绿色金融是促进可持续发展的积极举措。今年《政府工作报告》明确，实施金融支持绿色低碳发展专项政策，使资金更多流向科技创新与绿色发展。

在此背景下，银行业迎来怎样的发展机遇？实现碳达峰、碳中和目标，银行将如何引导更多金融资源向绿色低碳产业倾斜？

在银保监会13日召开的第271场例行新闻发布会上，华夏银行党委书记、董事长李民吉认为，“十四五”时期，我国进入到全面绿色转型的关键时期，这为商业银行清晰勾勒出一条服务实体、防控风险、加快创新的发展路径。

“作为实现碳达峰、碳中和目标的重要助力，我国绿色金融正迎来政策‘窗口期’。”浦发银行党委副书记、副董事长、行长潘卫东在新闻发布会上表示，中央的顶层设计和监管政策的支持，都为商业银行发展绿色金融提供了重要指引和发展机遇。

据了解，早在2016年，人民银行、财政部等7部委联合发布了《关于构建绿色金融体系的指导意见》，明确要求银行业协会组织开展银行机构的绿色评价工作。

“目前，中银协对21家主要银行与金融机构，包括国开行、进出口银行、农发行等政策性银行以及6家国有大行和12家股份制银行开展了绿色银行评价工作。”中国银行业协会副秘书长郭三野在新闻发布会上表示，后续中国银行业协会将向社会公布相关的评价结果，并逐步加强绿色信贷业务评价的考核力度，鼓励各主要银行积极建立绿色信贷流程体系，开展绿色信贷相关制度创新，提升融资项目社会环境风险管理的合规意识，加大对绿色信贷的资源配置。

据李民吉介绍，目前，华夏银行已初步形成绿色金融发展的体系框架，且不断深化低碳领域的国际合作，同时全面推进ESG资管投融资理念。截至2020年末，华夏银行绿色信贷余额超过1800亿元，4年复合增速达到了48.5%，国际合作资金规模超过100亿元，子公司华夏金融租赁公司的绿色租赁融资占比也达到了30%。

“下一步，华夏银行将推进ESG理念在整个集团体系内全面实施，持续提高绿色信贷业务占比和绿色金融业务总量，聚焦能效与可再生能源等7个重点领域研究制定行业解决方案。”李民吉表示，同时，完善产品创新机制，加大低碳产品创新，发挥商行+投行体系优势，通过综合金融服务支持绿色项目。

而较早推出绿色金融综合化服务的浦发银行，重点开展了4方面工作，包括对服务方案持续迭代升级；将资源向绿色产业倾斜；集团协同、“股债贷投”一体化提升服务质效；科技赋能，打造绿色金融数字化管理平台。截至2020年末，浦发银行绿色信贷余额2628亿元，包括股、债、贷在内的绿色金融业务规模超过5000亿元。

“下一步，浦发银行将继续加大投放力度，大力支持环保、节能、清洁能源等绿色产业项目，以及雾霾治理、污染防治、资源节约与循环利用等重大民生领域项目，发挥绿色债券对推动经济转型和产业结构升级的积极作用。”潘卫东表示。

“今后，金融机构要再造业务流程，确保自己的行为与碳达峰、碳中和的目标一致。”兴业银行首席经济学家鲁政委表示，期待在减碳领域出台更多的金融支持政策，进一步提升金融机构发展绿色金融的积极性。

此前，为实现碳达峰、碳中和目标，人民银行初步确立了“三大功能”“五大支柱”的绿色金融发展政策思路。

“目前，我们已将绿色债券和绿色贷款纳入央行贷款便利的合格抵押品范围，并将创设碳减排支持工具，激励金融机构为碳减排提供资金支持。”人民银行行长易纲出席博鳌亚洲论坛2021年年会“金融支持碳中和”圆桌会议时表示。

(责编：崔元苑、章斐然)