原标题：绿色金融助力西部乡村振兴——平安租赁首单西藏绿色扶贫直租赁项目落地

近日，平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）能源冶金事业部绿色金融业务部在西藏地区的绿色扶贫直租赁项目成功落地。这既是对国家绿色金融战略的积极践行，也是对平安集团“低碳100”计划的有效响应。

受访者供图

紧跟国家战略方针，升级绿色金融产品

3月4日，中国平安将践行绿色金融作为今年重点工作任务之一。为助力国家2060年前实现碳中和目标，结合“十四五”规划，全面升级中国平安“低碳100”计划，依托综合金融及科技优势，致力成为全球领先的绿色金融集团。

4月21日，中国平安发布“致地球的一封信”，提出全方位升级绿色金融行动，量化制定绿色金融工作目标，通过金融产品和服务创新，积极响应国家2060年碳中和目标，参与应对全球气候变化，助力社会可持续发展。

平安租赁紧随集团战略，通过发挥“融资+融物”的业务属性优势，旗下能源冶金事业部重点聚焦绿色金融市场，持续提升产业理解与认知，聚焦以光伏、风电为代表的清洁能源和以垃圾发电、工业污水为代表的节能环保产业，以及传统产业绿色升级的大绿金板块。为践行国家“碳中和”目标，重磅推出“碳中和金融超市”，定制“循环租”“信用租”“平台租”等差异化产品，回归租赁本源，支持国内能源结构的转型升级，引导社会资金投向优质绿色能源项目，通过自身行业地位促进融资租赁行业绿色业务正向发展。

聚焦绿色产业，做有温度的金融

平安租赁能源冶金事业部绿色金融业务部此次在西藏地区落地的首单绿色扶贫直租赁项目位于西藏山南市扎囊县西卡学村。这是一个偏远村落，因自然光照充足，地方政府和某央企新能源公司项目组经多方调研论证、实地勘察，决定利用本村空地建设光伏发电项目。

为积极推进西卡学村光伏扶贫项目落地，平安租赁主动与上述央企新能源公司对接，客户经理辗转多地，克服高反，最终提前2个月完成合同签订和项目落地，通过直租赁产品，为该央企新能源公司提供7000万元资金用于建设地面集中式光伏电站，项目装机容量2万千瓦，每年发电量可达2500万度，发电收入2300万元。为持续扶持当地建设，上述央企新能源公司还将每年从收益中拿出240万元作为扶贫款捐给当地政府用于帮扶扎囊县西卡学村经济发展。光伏发电项目为平安租赁客户增加稳定的收入，也为西藏偏远山区村落带来了扶贫资金，兼具产业效益、环境效益和社会效益，是一条绿色的发展之路。

自2013年12月至2020年9月，平安租赁为200余家分布式光伏企业投资分布式光伏电站提供资金支持，支持分布式电站建设项目超过200余个、建设规模超过600MW，引导社会资金投向优质分布式光伏项目，并通过自身行业地位促进融资租赁行业分布式光伏业务正向发展；同时，还帮助20余家风电企业、30余家地面光伏企业减轻由国家补贴政策延缓带来的现金流压力，支持规模相当于现有全国可再生能源补贴缺口的1.15%，提振了清洁电力企业经营稳定性，帮助30余家能源环保企业能够积极投身垃圾发电、工业污水提标改造、渗滤液处理、工业氮氧化废气处理等行业，引导了社会资金的注入。

受访者供图

当前，融资租赁公司凭借“融资+融物”的双重属性，既能在相关设备、基础设施上为绿色产业提供必要保障，又能直接为绿色项目提供资金支持，在绿色金融发展中扮演着不可或缺的角色。平安租赁始终坚持做强主业，布局生态；同时，还将紧跟绿色金融发展脚步，通过创新差异化、特色化、专业化、数字化的绿色租赁业务模式，不断引导更多资源向绿色领域流动和集聚，切实有效的帮助我国产业结构早日完成绿色低碳转型。

(责编：董童、李源)