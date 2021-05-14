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应急管理部利用短视频平台科普防灾减灾知识

2021年05月14日16:30 | 来源：人民网
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地震来临怎么办？暴雨天如何防范应急、安全用电？发生火灾了怎么紧急逃生？这些问题的答案，都能在短视频平台里找到。

今年5月12日是我国第13个全国防灾减灾日，应急管理部在抖音发起“防灾减灾dou行动”系列活动。各地应急、消防、气象、地震局等政务抖音号纷纷发布相关视频，科普防灾避灾知识，带领大家学习避灾自救技能。目前，话题视频观看量已超过12亿次。

全国防灾减灾日因5·12汶川大地震而设立，地震知识科普、应急自救一直是应急系统的重点科普内容。比如中国火箭抖音号的一条视频记录了地震演练的全过程：地震来临时，若在高层，先在坚固的家具下躲藏，震感过后，迅速离开建筑物，疏散至室外；若在一层，直接迅速撤至室外。除了上述演练，应急系统的20多家单位还在抖音开展了模拟地震救援现场、解读地震知识、整治消防通道现场执法等多场直播活动，带广大网友一起学习“防范化解灾害风险，筑牢安全发展基础”。

由于近期各地陆续进入雨季，暴雨天气增多，应急管理部用动画形式科普了暴雨来袭应该如何防范应急。同时，中国天气官方抖音号也邀请了全国政协农业和农村委员会委员朱定真到长沙市第二十一中学，为同学们讲解遇到暴雨灾害应该如何自救和互救。

朱定真提醒同学们，当碰到突发暴雨时，如果房屋外的积水漫入室内，应该立即切断电源，防止积水带电伤人；在户外积水中行走时，要注意观察，贴近建筑物行走，防止掉入地坑、沙井等；大雨来得太快，已经来不及转移时，要立即爬上屋顶、楼房高屋、大树、高墙，做暂时避险，等待援救，不要单身游水转移。

(责编：董童、李源)

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