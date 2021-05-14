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阿里发布“阿里巴巴普惠体2.0”字 可免费开放下载和使用

2021年05月14日16:37 | 来源：中国网
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原标题：阿里发布“阿里巴巴普惠体2.0” 免费向全社会开放下载和使用

　　5月14日，在2021阿里巴巴设计周现场，阿里巴巴发布“阿里巴巴普惠体2.0”，免费面向全社会开放下载和使用，并承诺在所有平台均可永久免费商用。

　　据了解，在原有的1.0版本基础上，“阿里巴巴普惠体2.0”的中文字体优化了部分字体结构、新增4个字重（字体粗细），外文字体新增了泰文和越南文，方便在东南亚经营的中小企业使用。截至目前，字库共囊括222841个字符，覆盖全球175个语种。

　　阿里巴巴普惠体项目负责人羿光介绍，两年来，阿里巴巴设计团队不断调研和听取用户的反馈，结合用户真实需求改进字体，如调整笔画结构、缩小标点间隙、增加字重等，从而使其适用更多场景，让字体在移动端更加清晰可辩。

　　“在数字经济时代，一款字体也是一种生产工具。”阿里巴巴设计事业部副总裁、阿里巴巴设计委员会负责人杨光发布现场表示，“我们希望把普惠体打磨得更好看、更实用，也希望通过这种普惠开放的模式，让商业变得美而简单。”

　　据了解，阿里巴巴普惠体2.0同步上线阿里巴巴DONE官网和字由平台，所有用户均可免费下载使用。对数以千万计的电商卖家、小店主、内容创作者来说，一款免费可商用的字体有助于降低其经营成本和经营风险。

　　字体虽小，版权问题却是许多中小微企业经营中的痛点。一方面，市面上大量字体可以无门槛下载，却没有明确的授权边界，造成了很多不经意、不知情下的侵权风险和损失。另一方面，一款字体的诞生凝结了字体公司、字体设计师的大量才智和心血，版权理应得到保护。

　　“字体的版权保护问题目前还没形成统一共识。”中国社会科学院大学互联网法治研究中心执行主任刘晓春表示，“阿里巴巴推出免费商用的正版字库，是一种普惠的态度和主张，体现出平台主动承担责任、改善经营环境的积极努力。”

(责编：董童、李源)

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