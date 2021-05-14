全国城市节约用水宣传周：关“住”点滴 让节水理念深入人心
人民网北京5月14日电 （记者余璐、实习生陈诗仪）今年5月9日至15日，是第30个全国城市节约用水宣传周，今年的主题为“贯彻新发展理念，建设节水型城市”。
记者从住房和城乡建设部了解到，从2012年到2020年，全国城市节水量累计达到453亿立方米，相当于5个南水北调中线工程的年调水量。截至目前，全国已经有130个城市创建成为节水型城市，这些城市用水总量占全国城市用水总量的58.5%。
水资源的保护和利用，关系到每个人的生活，节约用水需要全民参与。在今年的宣传周期间，全国各地开展了形式多样、内容丰富的活动，进一步增强全民节约用水的意识，让节水理念深入人心。
在四川成都，为营造全民节水氛围，成都市节约用水监管事务中心创新宣传方式，开展“你好！小水滴——我是小小节水志愿者”活动，组建的13支小小节水志愿者队伍走进了市中心城区的13所小学，帮助孩子们培养节水意识。
此外，活动还上线了“你好！小水滴”节水主题的网络课程，从工业、农业、生活三个方面为大家讲解节约用水的生活常识，树立节约用水新风尚，为建设节水型城市凝聚力量。
除了在四川成都，全国各地的节水宣传周活动也如火如荼开展。浙江温州发布了四条城市节水公益研学线路，组织体验者参与了节水知识讲解、绿植节水浇灌具制作、节水创意设计等活动；广东广州开展节水科普讲座、有奖问答等活动，通过节水进社区、进校园，宣传节水政策，科普节水知识；贵州贵阳采取“线上+线下”的形式，发布节水政策法规微视频，评选节水摄影优秀作品，现场书法展示等活动……
全国各地通过开展内容丰富、覆盖面广、实效性强的宣传教育活动，营造了全民节水、惜水、亲水的良好氛围，促进了城市节水工作的开展。
记者还了解到，近年来，海绵城市的建设理念，已经融入到城市规划、建设、管理各个环节，大大提升了雨水的利用效率。
在湖南长沙，记者看到，鼓励开发利用非常规水源，大力推进城市污水再生利用设施建设有序推进。洋湖再生水厂等6处污水处理厂，每天能回收约62.5万吨尾水可用于城市绿化、道路清扫、河湖景观补水等。城市污水不仅实现了“零排放”，还在回收利用中实现了“增值”。通过海绵城市建设，截至目前，长沙已累计建设雨水收集利用工程500余处，已建成雨水综合利用系统，为实现生态水利、人水和谐的可持续发展目标积极助力。
有数据显示，2020年，成都（中心城区）节水量达8400余万立方米。同时，重点工业户工业用水重复利用率达到94.26%。成都市不仅着眼于科技节水，积极推广再生水和雨水利用等节水新技术，也在创新节水管理模式，运用节水管理平台等信息技术手段进行节水管理，大力推进城市节约用水工作。
无论长沙还是成都，它们都只是深入开展节水型城市建设的缩影。
据了解，目前海绵城市建设理念逐步融入到城市规划建设管理各个环节，通过“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，提升城市对雨水的利用、调蓄、吸纳能力。截至2020年底，全国共建成落实海绵城市建设理念的项目达到4万多个，提升了雨水资源涵养能力和综合利用水平，实现雨水资源年利用量3.5亿吨。
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