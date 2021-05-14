原标题：丁珂：以“零信任”理念重构产业数字化

在5月14日，由中国信息通信研究院、产业互联网发展联盟指导，腾讯安全主办的零信任发展趋势论坛上，腾讯副总裁丁珂表示，全球数字化和万物互联的加速，将物理空间的边界彻底打破，以“零信任”理念重构防御体系势在必行。同时他也提出，零信任广阔的内涵和外延，需要产业各界携手共建，根据中国的网络安全环境探索“零信任”落地的“中国样本”。

丁珂认为，零信任虽然还是一个新兴的技术，但在大量企业典型的业务场景表现得非常突出。“零信任的互联互通特征，取代了传统彼此隔离的物理空间，是产业数字化和万物互联健壮发展必须要面对的技术路径。”他说。

据丁珂介绍，腾讯从2016年开始在内部实践落地自主设计、研发的零信任安全管理系统——腾讯iOA。去年疫情期间，这套系统为自身超过7万名员工和10万台服务终端的跨境、跨城远程办公提供了安全护航。依托这套零信任解决方案，腾讯不但能够在业务正常运转的同时解决安全风险，让安全和用户体验得到平衡，也能够动态适应数字时代的快速变化。现在，腾讯的零信任安全解决方案已经对外开放，广泛应用到政务、银行、制造等众多行业领域。它兼具云端业务与所有终端的安全、高效连接，在确保企业业务安全的同时，保证办公效率。

丁珂表示，零信任在规范方面的诉求非常迫切，有一个清晰的框架和路径大家才能力出一孔。未来期待能够携手产业各界，充分发挥彼此的核心能力，共同壮大零信任生态。（李华昆）

(责编：董童、李源)