5月14日，在第三届全球智能驾驶峰会上，高通（中国）控股有限公司（以下简称“高通公司”）与苏州相城区高铁新城宣布面向智能网联汽车领域开展战略合作。据了解，此次合作将充分整合苏州高铁新城与高通公司在产业集群和技术创新方面的优势资源，助推车联网和智能网联汽车等技术成熟及商用落地。

对于双方此次的合作，苏州市相城区委常委、苏州高铁新城党工委书记苏学庆表示：“我们非常高兴与高通公司展开战略合作，期待双方聚力推动国际创新合作、实现产业共赢发展，助力苏州高铁新城打造智能车联网产业核心承载区，为日益壮大的汽车生态带来技术、产业双赋能。”

近年来，苏州市全面推进长三角智能驾驶产业示范区建设，并着力打造国家级车联网先导区及数字交通示范区；作为苏州市高速发展的新兴城区，相城区正以研发产业为主体，高端制造业为支撑，加速发展包括智能车联网等在内的战略新兴产业，现已成长为长三角地区最具活力的智能网联汽车产业发展高地之一。在苏州市政府的指导下，苏州高铁新城与高通公司依托双方优势，面向高铁新城智能车联网产业开展全面合作，包括研发需求支持、应用场景建设支持、技术验证、路端建设、生态资源对接等。未来，双方还将探索在C-V2X（蜂窝车联网）基础设施建设（包括城市及道路建设规划、智能路侧设备测试及部署）、C-V2X及智能网联测试与终端部署，以及自动驾驶等领域的合作机会。

高通公司销售及业务拓展副总裁羡磊表示：“此次我们与苏州高铁新城的合作，是高通公司植根中国、赋能中国汽车产业变革，积极参与中国城市智能驾驶示范区和车联网先导区建设的最新例证。我们将继续通过创新的汽车科技，创造规模化的经济效益和技术效益，支持中国汽车生态系统实现汽车与万物的互联，共同打造全新的智能驾乘体验。”

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