人民网北京5月14日电 （记者杜燕飞）记者从中国海洋石油集团有限公司（下称“中国海油”）获悉，我国自主研发的首套浅水水下采油树系统今日在渤海海试成功，验证了该系统的可靠性、安全性和功能性，实现了我国海洋油气开发关键核心装备国产化的跨越，提升了我国海洋工程关键装备自主研发和建造能力。

中国海油技术人员进行水下采油树入水前检查作业。中国海油供图

据了解，水下采油树系统是海上油气田生产的核心设备，它连接了来自地层深处的油气和外部的油气运输管道，通过它可以控制油气的开采速度、实时监测和调整生产情况。

“水下采油树系统是海洋油气生产的‘咽喉’，是海上油气田水下开发模式中不可或缺的关键装备，其制造工艺和质量水平直接关系到油气田开发的安全性、可靠性、经济性和环保性。”中国海油研究总院有限责任公司项目总负责人米立军表示，自2019年以来，中国海油研发团队完成了1300余个零部件的设计、试制、组装和测试，形成了具有我国自主知识产权的水下采油树系统，打破了西方少数石油公司的长期垄断。

“与国外同类产品相比，该套系统重量降低40%、成本降低30%。以水下采油树系统中的水下井口为例，可节省单井作业周期20%，节约作业费用600万元左右。”米立军说。

中国海油技术人员进行水下采油树入水前检查作业。中国海油供图

据中国海油天津分公司工程技术部经理许杰介绍，本次海试作业历时32天、历经98项测试，成功完成了水下井口和采油树的安装、功能测试及回收等全套流程。该套水下采油树系统计划于2021年下半年在锦州31-1气田正式应用。

(责编：崔元苑、吕骞)