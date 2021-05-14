人民网北京5月14日电 （记者罗知之）银保监会官网5月14日消息，为进一步强化警示教育，做好重大违法违规股东公开常态化工作，银保监会向社会公开了第三批共19名重大违法违规股东。

第三批重大违法违规股东名单。制图：罗知之

据了解，近年来，银保监会不断加强银行保险机构股东股权监管，持续、系统地完善我国银行业保险业公司治理。2020年，首次开展覆盖全部商业银行和保险公司的公司治理监管评估，深入开展银行保险机构股权和关联交易专项整治工作，严厉整治资本不实、股权代持、股东直接干预公司经营和通过不当关联交易进行利益输送等违法违规行为，并分两批次向社会公开了银行保险机构重大违法违规股东，起到了严肃市场纪律、强化市场监督的良好效果。

银保监会介绍，本次公布股东的违法违规行为主要包括：一是入股资金来源不符合监管规定；二是存在涉黑涉恶等违法犯罪行为；三是编制提供虚假材料；四是股东及其关联方违规占用信托公司固有资金或信托资金；五是拒不按照监管意见进行整改，不配合监管部门开展风险处置；六是违规将所持股权进行质押融资。

下一步，银保监会将着力加强股东行为监管与违规关联交易整治，坚持将打击违法违规行为作为监管工作重点，持续清理违法违规股东，压实银行保险机构股权管理责任，落实股东承诺制，推动股东依法履行义务，规范行使权利。同时，不断创新股权监管方法，加强公司治理、股东股权、关联交易等监管信息系统建设，提升监管信息化水平和银行保险机构公司治理有效性。

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