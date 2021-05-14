人民网北京5月14日电 （记者毕磊）5月14日，国家发展改革委发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年5月14日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨均提高100元。

本轮是2021年第九次调价，将迎来2021年内第七次上涨。本次调价过后，2021年成品油调价将呈现“七涨一跌一搁浅”的格局。截至本次调价，汽油价格累计每吨上调1005元，柴油价格累计每吨上调970元。

据测算，本次油价调整后，92号汽油每升上调0.08元、95号汽油每升上调0.08元。以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主们加满一箱油将多花4元左右；按市区百公里耗油7L-8L的车型，平均每行驶一百公里费用增加0.6元左右。而对满载50吨的大型物流运输车辆而言平均每行驶一百公里，燃油费用增加3.6元左右。

据记者了解，本轮调价后，全国大多数地区柴油零售价为每升6.6-6.7元，92号汽油零售价在每升6.6-6.8元，95号汽油零售价已回到7元以上。

隆众资讯分析师李春艳告诉记者，本轮计价周期内，国内成品油市场价格震荡上涨为主。随着国际原油上涨，对国内成品油市场利好支撑。加之五一长假到来，中下游刚需补货增加。随着气温上升，汽油需求有增加趋势，调价后批零价差较前期扩大，但主营批发端仍有推价意向，后续终端对汽油囤货积极性预期仍不高；柴油受制于沿海休渔期、南方雨季到来，需求有稳中下降趋势，但近期主营集采、外采的成本高位，短线柴油跌价空间有限，不排除有小幅上涨趋势。

卓创资讯认为，OPEC看好未来能源需求前景，加上实行减产，将继续提振油市信心，但受印度疫情严重影响，短期油价面临前高压力，将或以震荡行情为主。

下一轮调价周期来临之前（下一轮调价窗口将于2021年5月28日24时开启），预计国内成品油市场有稳中小幅上行趋势。

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