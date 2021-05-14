人民网记者 毕磊

通过“AI家智控APP”为用户提供专属智能管家主动服务，对其进行24小时*365天全年长效实时监控保护；采暖炉能与手机智能互联，实时监控采暖状态，多时间段精准预约采暖；通过数字化技术主动、快速地为客户提供定制化精准技术服务，全屋智能集成舒适系统逐渐走进千家万户......记者在今年的中国供热展上发现，随着中国经济快速复苏，以及人们对家居电器产品舒适性和健康的日益重视，具有节能高效、安全环保等优势的解决方案，日益受到各方的关注和青睐。

中国家用电器协会执行理事长姜风告诉人民网记者，虽然2020年的疫情为中国经济和各大行业带来了诸多考验，但随着居民生活水平的提高和对美好生活的向往，对高品质、智能、健康、绿色产品的需求将助推包括厨卫在内的家电产业结构继续升级。

在展会现场，来自海内外的千余家企业纷纷展示最前沿的技术解决方案，舒适家居行业迎来整体向好。

近年来，“品质生活”逐步成为终端业主的刚性需求，而整套舒适智能家居解决方案和多元化的选择成为新的市场趋势。奥维云网数据显示：预计未来每年平均增幅将超过30%，其市场前景非常广阔，属于典型的朝阳产业，2021年系统方式的舒适家居规模将超千亿。

在中国，舒适家居是近几年快速发展的产业，涵盖集合了众多的产品类型。据记者了解，目前全国涉及到舒适家居行业范围的公司有20000家以上，且每年还有很大比例的增加。

美国A.O.史密斯集团高级副总裁兼中国公司总裁邱步告诉记者，5G、AI、人工智能等新兴技术迅猛发展，传统舒适家居系统也发生了显著的变化。A.O.史密斯希望将家居核心设备通过场景化互联形成一个整体，并且通过安心、稳定、可靠的自适应控制，实现以人为中心的场景化智能互联，为用户构想和创造新的价值。

在本次展会上，A.O.史密斯通过实景化呈现的形式，为参观者营造了美好未来生活场景：通过采用“双能源混动”方式的 AI-Link 冷暖风水专业集成解决方案，用户只需要一键操控，屋内空调就会自动调节到理想的温度和湿度状态，随时享受健康清新的空气；在厨房，用户可以随时获得温度适宜、安全的饮用水；在浴室，无需等待，舒适热水即开即用。

越来越多的行业从业者意识到，舒适家居构建理想人居，打造宜居空间，已经成为越来越消费者的迫切需求。

作为筑造理想人居的重要力量，设计师往往需要敏锐地捕捉用户痛点，选用优质家居产品解决空间问题，升华空间格调。在展会上，设计师仲松对记者阐述了对理想人居的理解：“理想人居生活，是一种共识，是主观感受与时间维度的集合。”在他看来，人们对于理想人居的认识将伴随着智能家居技术发展。“4G时代对市场的教育、数字化技术的储备和发展，属于初始阶段。进入5G时代，初始化已经完成，我们将迎来智能化时代。未来的理想人居生活，一定与智能家居息息相关。”

“舒适家居在中国近几年快速发展，但仍处在发展的初期阶段，市场容量远远没有饱和。”业内人士指出，“绿色、健康、智慧”正成为中国人居新的标准，而舒适家居产业必将成为未来住宅相关产业的一个重要力量，迎来巨大的发展潜力。

(责编：崔元苑、章斐然)