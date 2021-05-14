人民网北京5月14日电 （申佳平）据国家发展和改革委员会官网消息，自2017年以来，国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部等11部门连续4年联合开展了高尔夫球场清理整治“回头看”工作。截至2020年底，全国高尔夫球场总数从原来的689个减少到449个，各种方式关停的球场共240个（含取缔132个、退出18个、撤销47个、主动关闭43个），各种方式关停的球场占球场总数的34.8%。

据介绍，2020年，国家11部门继续指导各地进一步落实高尔夫球场清理整治“两个责任”，扎实开展球场数据复核、影像档案建立、责任清单完善、日常监督检查等工作，切实巩固高尔夫球场清理整治工作成效，全国违法违规建设高尔夫球场行为已基本刹住。根据报经党中央、国务院批准的中央环保督察报告，国家11部门将海南三亚兰海云天高尔夫球场明确为严重问题球场。目前，海南省已对该球场进行取缔，并严肃追究相关单位和人员责任。

国家发改委表示，下一步，国家11部门将进一步提高政治站位、严肃政治纪律、强化政治规矩，以更坚决的态度、更严格的要求、更有力的措施、更积极的行动，不断扎紧监管笼子，持续保持高压态势，督促各地把高尔夫球场清理整治纳入日常监管工作，不断健全长效机制，彻底刹住违法滥建之风，切实巩固清理整治成果。对新发现的严重问题球场，将督促地方政府按照“零容忍”态度，坚决予以取缔，按照“一案双查”原则，严厉追究主体责任和监管责任。

(责编：申佳平、章斐然)