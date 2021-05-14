强对流天气来袭 气象专家：局地或有8-10级雷暴大风
人民网北京5月14日电 （记者李楠桦）“强对流天气在不同时段的影响区域不同，进入5月，高发区域是长江中下游一带，5月14日至16日，长江中下游地区有一次大范围强对流天气过程，西南地区东部到江汉、黄淮、江南和华南等地都将受到影响。”中央气象台首席预报员张涛表示，从气候的角度看，当前已进入我国强对流天气高发季节。
中央气象台5月14日06时继续发布强对流天气蓝色预警，5月14日08时至15日08时，内蒙古南部、陕西中南部、河南南部、安徽中南部、江苏中南部、上海北部、湖北北部和西部、江西北部、浙江北部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气；内蒙古中部、黑龙江西北部、河南南部、安徽中南部、江苏中南部、上海北部、湖北、湖南北部、江西北部和南部、浙江北部、四川盆地东北部、重庆东北部、广西东北部、广东中部和西北部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨强20-50毫米，局地可达70毫米以上。
张涛解释，从强对流天气的特点看，此次过程是一次混合强对流天气过程，有大范围的雷电，也可能出现大范围短时强降水，大部分地区可能有20毫米到50毫米的小时雨强，以及出现7级到10级大风，局地可能会有冰雹。
这次过程最强的时段主要是5月15日白天至16日白天，影响区域主要在江汉、江淮、黄淮南部、江南大部、华南西北部等地。此外，北方地区在5月14日至15日也有一次天气过程，主要以分散的雷阵雨天气为主，局地可能有短时强降水、小冰雹和8级至10级的雷暴大风。
当前我国强对流天气是否多发，与往年相比情况如何？张涛指出，针对今年以来的强对流天气，可以分为两个阶段。今年初期，强对流天气明显偏少、偏晚。而在今年4月中旬之前，我国强对流天气较少，也比较弱。4月15日后，强对流天气开始增多，5月以来，南方开始出现大范围强对流过程，目前，强对流天气处于高发阶段。
“强对流天气从今年初期偏少、偏晚的情况，已经发展到现在的偏多、偏强阶段，这正是它异于往年的地方。”张涛说。
当强对流天气来临时，公众如何做好防御？张涛表示，强对流天气是一个混合的天气现象，包括雷电、短时强降雨、雷雨大风等。在强对流天气发生时，最好的方式就是减少外出，避免暴露在野外，应待在安全、坚固的建筑物里。
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