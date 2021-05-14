人民网北京5月14日电 （孙阳）“文件及时回应和解决广大企业在贸易合规领域的困惑，给中国企业合法合规开展国际贸易指明了方向。” 4月28日，商务部发布《商务部关于两用物项出口经营者建立出口管制内部合规机制的指导意见》（简称《指导意见》）以及《两用物项出口管制内部合规指南》（简称《指南》），首次从实操层面为企业提供详细的出口管制合规参考。文件一经发布，许多企业及业内专家给予高度评价，认为这是商务部践行商务为民理念，服务企业出实招、办实事的重要举措。

据了解，为使《指导意见》和《指南》的内容更加精准服务于企业合规需求，商务部面向近百家相关企业、一批知名律所及专家开展深入调研，通过调查问卷、企业座谈、实地研究等多种方式，深入梳理总结企业出口管制的合规现状、困难和诉求。

调研发现，虽然企业风险防范意识和出口管制合规意识已经有了一定程度的提高，但在出口管制内部合规制度建设方面存在缺信息、缺能力、缺资源等现实性难题，亟需主管部门加强指导和帮扶，消除合规痛点和难点，企业迫切希望政府出台可操作性强的出口管制合规指导性文件。

商务部相关负责人介绍说，相关文件的出台注重实际操作，便利企业实施见效。《指南》内容翔实，通过细化实施要点、丰富具体案例、模拟业务场景等方式，从实际操作层面为企业提供了明确的指引和场景化的示例参考；同时充分考虑实践中业务开展的复杂性，明确企业可结合自身情况进行灵活调整，进一步增强可操作性，有利于企业落地实施。

同时，相关文件要对标国际标准，减轻企业合规负担。《指导意见》和《指南》在立足我国实际的基础上，充分借鉴了ISO19600《合规管理体系——指南》相关内容，并与国际通行的出口管制合规要素相融合，有利于避免合规制度的重复建设，减轻企业国际化进程中的合规负担。此外，《指导意见》有针对性地回应了企业的迫切需求，明确了许可便利和依法从轻或减轻行政处罚等合规促进措施，强调主管部门提供合规信息服务、宣传培训、专家队伍建设等外部支持，切实帮助企业，尤其是中小企业解决合规制度建设的痛点和难点，促进出口管制合规体系建设。

据介绍，《出口管制法》正式施行后不到五个月，商务部即结合新时期出口管制工作的新特点，及时出台《指导意见》和《指南》，引起业界热烈反响。中兴通讯等企业以及大成、方达等多家律师事务所对《指导意见》和《指南》给予高度评价，并从专业角度进行了分析和解读。他们表示，文件的出台不仅开创性地为企业提供了具体可落地的合规指导，也明确了激励机制，表明了政府鼓励企业建立并完善出口管制合规体系的鲜明立场，对稳定企业预期、规范企业出口管制合规行为具有积极指导作用，为企业国际化经营创造了有利条件。

商务部相关负责人表示，下一步，商务部将围绕《指导意见》和《指南》加大宣传培训力度，积极引导企业建立健全出口管制内部合规制度，积极把党史学习教育成果转化为担当作为的强大动力和思路举措，把服务群众的效果当做检验成效的“试金石”，让人民群众更多更好共享商务改革发展成果。

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