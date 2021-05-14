新华社北京5月14日电（记者樊曦、周圆）记者14日从交通运输部获悉，京雄高速（河北段）等3条高速公路5月底将建成通车。

在京雄高速公路（河北段）建设现场举行的新闻发布会上，交通运输部公路局副局长王太表示，截至目前，雄安新区重点公路建设项目进展顺利，公路骨干通道加快成网。

据悉，北京至雄安高速（河北段）、荣成至乌海高速新线和北京至德州高速（一期）预计5月底建成通车；京雄高速（北京段）等项目正在抓紧实施，力争今年底建成北京六环以外路段，以及与京雄高速支线相接的大兴机场北线高速西延段。

届时，京雄高速公路将成为北京连接雄安新区最便捷的公路通道，与京港澳高速、荣乌新线、京德高速等组成雄安新区“四纵三横”高速公路网络。

除了满足最基本的通行功能，京雄高速还是一条“智慧高速”的示范路，其照明系统具备可变色温、分段管控等功能，可根据天气、车流量自动调节。

据了解，京雄高速（河北段）在全线设置了3700余根智慧灯杆。这种智慧灯杆以照明灯杆为基础，整合了能见度检测仪、边缘计算设备、智慧专用摄像机、路面状态检测器等新型智能设备，利用北斗高精度定位、高精度数字地图、可变信息标志和车路通信系统等，可以提供车路通信、高精度导航和合流区预警等服务，具备了智能感知、智慧照明、节能降耗“一杆多用”的功能。

王太表示，下一步，交通运输部将深入推进京津冀交通一体化发展，推动建设面向世界的京津冀国际性综合交通枢纽集群，建设世界一流综合交通运输体系。同时，高标准、高质量建设雄安新区综合交通体系，强化雄安新区与周边互联互通，推进雄安新区对外骨干通道建设。

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