人民网北京5月14日电 （记者乔雪峰）近期，社会各界集中反映网约车平台公司抽成比例高、分配机制不公开透明、随意调整计价规则，以及互联网货运平台垄断货运信息、恶意压低运价、随意上涨会员费等问题，涉嫌侵害从业人员合法权益，引发社会广泛关注。

5月14日，交通运输部、中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、人力资源社会保障部、市场监管总局、国家信访局等交通运输新业态协同监管部际联席会议8家成员单位对滴滴出行、首汽约车、曹操出行、美团出行、T3出行、高德、嘀嗒出行、满帮、货拉拉、快狗打车等10家交通运输新业态平台公司进行联合约谈。约谈要求，各平台公司要正视自身存在的问题，认真落实企业主体责任，立即开展整改。

合理确定抽成比例和信息服务费水平。网约车平台公司要保障驾驶员的知情权和监督权，公开抽成比例，确保清晰透明易懂，通知司机乘客支付金额、司机劳动报酬、平台抽成比例等信息；平台公司要主动降低抽成比例，保障驾驶员劳动报酬。网络货运平台要合理设定并主动降低信息服务费、会员费水平，不得相互串通、操纵市场价格，严禁以回程货价格竞价。

整改侵害从业人员权益的经营行为。平台公司在制定或调整计价规则、抽成比例、派单规则、会员费、竞价规则等关系从业人员利益的经营策略时，要提前与从业人员充分沟通；要主动公开定价机制和计价规则，规范价格行为；要持续优化派单机制，科学确定从业人员工作时长和劳动强度，避免超时劳动和疲劳驾驶。

改善司机经营环境。要采取有效措施，保障从业人员就业、劳动安全、社会保险、职业培训等基本权益；要增强诚信意识，切实履行承诺，坚决避免侵害驾驶员权益的不诚信行为；要完善投诉机制，畅通驾驶员利益诉求渠道，及时回应合理诉求与关切，不得敷衍推诿。

坚守安全稳定底线。要落实企业主体责任，加快推进网约车合规化进程，严格落实驾驶员背景核查有关要求，清退不符合条件的人员和车辆，加强对驾驶员的内部管理和安全教育，强化用户个人信息保护，确保行业安全稳定发展。

发挥党建引领作用。要针对交通运输新业态从业人员群体特点，积极探索党建工作模式，努力推进党群组织和工作全覆盖，加强思想政治教育，更好发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。约谈要求，各平台公司整改情况向社会公开。

各平台公司纷纷表示，将按照约谈要求，举一反三，对平台经营行为进行全面系统审视，认真履行企业主体责任，扎实做好整改工作，依法合规开展经营，切实保障交通运输新业态从业人员合法权益，推动交通运输新业态规范健康持续发展。

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