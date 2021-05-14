人民网北京5月14日电 （记者乔雪峰）近日，民航局发布了《中国民航新一代航空宽带通信技术路线图》（以下简称《路线图》），《路线图》提出，要大力推进新一代航空宽带通信的应用，建设公用、专用相结合的民航5G网络，积极构建国际一流的现代化民航通信基础设施体系，助力智慧民航运输系统的建设与运行。

《路线图》明确提出，到2035年底，要构建空天地一体化的新一代航空宽带通信体系，实现民航行业应用“全覆盖”，全面实现民航生态圈各要素终端泛在互联、信息互操作共享，为实现民航“出行一张脸、物流一张单、通关一次检、运行一张网、监管一平台”的现代化民航基础设施体系奠定坚实基础。

民航局空管行业管理办公室副主任张瑞庆表示，这是民航局首次明确提出以5G为代表的新一代航空宽带通信技术在中国民航应用的系统性实施路径。

从这次《路线图》中可以看出，5G所占分量很重。对此，张瑞庆表示，5G通信是我国核心优势技术领域，也是未来一段时间内带动国内相关产业发展的重要引擎。民用航空是技术密集型行业,充分推进新技术的应用是民航发展的重要一环,也是我国迈向多领域民航强国的必经之路，5G与民航行业的深度融合与应用对行业发展具有重要意义。

张瑞庆指出，民航对技术安全性要求很高，因此5G在民航的应用也要根据不同场景，采取安全类与非安全类通信相结合的方式，这与在手机上使用的5G网络并不完全等同。

据了解，目前，新一代航空宽带通信技术在民航领域的应用场景主要包括：机场飞行区内飞机和车辆使用的机场场面航空专用网络、航站楼里旅客使用的公共网络、飞行阶段飞机前舱使用的空地通信网络、和后舱使用的空中互联网等。

张瑞庆指出，在《路线图》实施过程中，民航行业需要尤其着力加强四个方面能力的建设。一是健全基础设施能力，依据民航行业应用需求及航空安全通信相关要求，开展民航5G专网/公网的建设和应用，覆盖机场、空管、航空公司、旅客、监管等运行场景。

二是建立技术认证能力，建设新一代航空宽带通信技术认证实验室，开展符合国际民航标准的技术认证、测试，并完成相关系统的民航应用验证评估工作。

三是提升设备研发能力，指导相关航电和地面设备的研发、验证和制造，开展航电设备的适航和运行批准及地面设备的使用和运行批准。

四是完善空中航行服务能力，在机场、空管、航空公司等运行单位开展新一代航空宽带通信系统相关配套能力建设，制定完善相关规则、流程和工作程序，完成相关人员培训。

(责编：崔元苑、吕骞)