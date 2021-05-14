民航局：4月因天气原因造成航班不正常数量较3月增长43.6%
2021年05月14日20:47 | 来源：人民网
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人民网北京5月14日电 （记者乔雪峰）记者从中国民航局获悉，4月份以来我国华东、中南、西南、西北等多地频繁出现雷雨天气，影响范围大，持续时间长，对民航航班运行造成较大影响。
那么，雷雨、台风等极端天气会对民航运行，特别是航班正常产生哪些影响？对此，民航局航空安全办公室主任朱涛表示，一般而言，只要雷雨出现在始发地机场、目的地机场或飞行航路，都会影响飞行安全、降低航班运行效率，可能造成航班取消、延误、返航或备降。“据初步统计，因天气原因造成的航班不正常数量较三月份增长43.6%。”
朱涛告诉记者，为降低雷雨天气对民航运行的影响，民航各单位将按照“早研判、早决策、早调整、早集中、早启动”的“五早”原则，提前制定各项应对措施，加大对重点区域、主要机场及繁忙航路的气象监测预警，实时更新并细化流量管理措施，尽可能降低雷雨天气对航班运行的影响。此外，民航局还将加强对每日运行情况的实时监控，必要时召开视频会，督促各单位在确保安全的前提下争取航班正常。
朱涛还表示，在旅客服务方面，民航局将督促航空公司、机场、空管等部门加强沟通协调，通过多种渠道及时、准确向旅客告知航班动态信息和后续航班安排，并做好客票退改签的相关服务工作。
(责编：崔元苑、吕骞)
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