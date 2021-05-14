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证监会：严肃查处借“市值管理”操纵市场、内幕交易等行为

2021年05月14日20:53 | 来源：人民网
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人民网北京5月14日电 （记者王震）近日，有媒体报道某微博大V爆料某上市公司与盘方合谋进行市值管理、“坐庄赖账”等情况。 对此，证监会14日晚间回应，已约谈公司及相关各方，并启动核查程序。

对于媒体报道情况，5月13日，上交所即启动排查相关账户，并于当日下午向公司发出《监管工作函》，要求公司进行自查，并如实披露相关情况。

证监会表示，对于以市值管理之名实施操纵市场、内幕交易等行为，证监会始终秉持“零容忍”态度，依法予以严肃查处，涉嫌犯罪的，及时移送公安机关。一旦发现上市公司及实控人、私募基金、公募基金等相关机构从事或参与相关违法违规活动，我会将一查到底、依法严惩，并及时向社会公布。

什么是市值管理？事实上，市值管理是上市公司基于公司市值信号，综合运用多种科学、合规的价值经营方式和手段，以达到公司价值创造最大化、价值实现最优化的一种战略管理行为。

“市值管理广义概念是指提升企业内在价值，这包括完善的公司治理、良好的财务管理、清晰的发展战略、前瞻的技术以及有效的投资者关系管理等方面。”今年3月，上海证监局原党委书记、局长张宁在接受媒体采访时表示，市值管理不等于“庄股”，市场上不少误导信息，打着市值管理的幌子进行内幕交易或操纵股价。

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（人民网综合证监会网站、国际金融报、广州日报等）

(责编：王震、吕骞)

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