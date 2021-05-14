人民网北京5月14日电 （记者王震）近日，有媒体报道某微博大V爆料某上市公司与盘方合谋进行市值管理、“坐庄赖账”等情况。 对此，证监会14日晚间回应，已约谈公司及相关各方，并启动核查程序。

对于媒体报道情况，5月13日，上交所即启动排查相关账户，并于当日下午向公司发出《监管工作函》，要求公司进行自查，并如实披露相关情况。

证监会表示，对于以市值管理之名实施操纵市场、内幕交易等行为，证监会始终秉持“零容忍”态度，依法予以严肃查处，涉嫌犯罪的，及时移送公安机关。一旦发现上市公司及实控人、私募基金、公募基金等相关机构从事或参与相关违法违规活动，我会将一查到底、依法严惩，并及时向社会公布。

什么是市值管理？事实上，市值管理是上市公司基于公司市值信号，综合运用多种科学、合规的价值经营方式和手段，以达到公司价值创造最大化、价值实现最优化的一种战略管理行为。

“市值管理广义概念是指提升企业内在价值，这包括完善的公司治理、良好的财务管理、清晰的发展战略、前瞻的技术以及有效的投资者关系管理等方面。”今年3月，上海证监局原党委书记、局长张宁在接受媒体采访时表示，市值管理不等于“庄股”，市场上不少误导信息，打着市值管理的幌子进行内幕交易或操纵股价。

相关报道

被爆“市值管理”还赖账，中源家居否认

据广州日报报道，5月13日晚间，上海证券交易所向中源家居发出监管函，要求就媒体报道相关事项予以核实。在收到监管函后，中源家居当晚发布公告称，自上市以来，公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未直接或通过第三方以口头或书面形式委托有关盘方购买公司股票，开展市值管理，未接触或与蒲菲迪、微博大V“叶飞私募冠军直说”相识。

（人民网综合证监会网站、国际金融报、广州日报等）

(责编：王震、吕骞)