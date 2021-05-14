“数字化生存既是一种社会生存状态，还是一种生存的方式”。20年前，尼葛洛庞帝在《数字化生存》一书中的众多预言已经在今天成为现实。事实上，数字化生存不仅适用于人们的工作和生活，同样适用于城市的生存和发展。进入“十四五”新发展阶段，以信息技术和数据作为关键要素的数字经济蓬勃发展，正成长为推动城市经济增长的重要力量。

5月13日，在“青岛·进而有为 华为云城市峰会2021”上，华为云中国区总裁洪方明发表主题演讲，分享了以“云上创新”为支点，如何突破边界，撬动青岛产业智能升级的重要议题。

产业数字化核心价值是突破企业生产经营的“三个边界”，实现产业升级

会上，洪方明首先指出：根据2020年信通院最新发布的数据，我国数字经济增加值已占GDP的38.6%, 成为经济增长的新动能。抓住产业数字化的机遇，便可以快速有效地突破企业生产经营的三大“边界”。

首先是突破市场边界。在以云为基础的数字化技术支撑下，企业可以做到一点接触，全球、全时连接客户，让供需之间在地理和时间上的距离几乎消失，让原本局限在一个地区之内的企业转瞬之间变成一个业务遍布全国甚至全球的企业；

其次是突破管理边界。基于AI等智能化技术，企业可以做到全局视角、优化配置，打通、融合内部研产供销服全链路的信息，让生产和管理端到端资源调配更迅速、更精准，极大地提升运营效率，帮助企业强身健体，应对市场的机遇与挑战；

第三是突破产业边界。在数字化技术的加持下，未来的产业生态一定是更开放、更协作的，头部企业就可以沿着产业链进行垂直整合，把自己的管理经验、业务资源共享出去，同时对产业链有更大的掌控力，最终带动整个产业集群效率的提升和发展。

全面拥抱云原生2.0，实现青岛制造业五大价值，加速产业升级

结合当地，作为全国知名的制造业基地，青岛在十四五规划中明确了制造业发展的三大目标，包括：提升制造业的基础地位、争取区域产业集群的主导地位、保持制造业融合创新的领先地位等。基于以上目标，通过推动产业数字化技术达成智变是实现“青岛智造”的最佳路径，然而产业数字化转型升级过程往往面临着技术架构和IT管理的痛点和难点，需要用技术手段解决这些问题，加速传统信息基础设施升级。

对此洪方明表示，2020年底华为就发布了云原生2.0的理念和解决方案，得到了业界的广泛认同。核心目的，就是要帮助企业构筑全栈云原生智能能力，让企业从容应对从“ON Cloud”到“IN Cloud”的云化演进趋势。同时产业云、智能体是赋能“青岛智造”的载体 ，全栈智能的云原生创新技术是引擎，是产业数字化提质增速的关键技术。全面拥抱云原生2.0，结合核心场景，将为青岛智造乃至整个制造业带来五方面的价值提升：

第一是加速产品创新，使企业可以应用数字化技术领先技术及智能工具，提升产品设计、开发和创新速度

第二是提高生产智能，实现多终端智能应用与管理经验结合，预判生产风险，保障运营安全，提升运营效率和管理水平

第三是提供敏捷服务，基于大数据智能分析、精准营销、精细管理，改善交互体验、提供敏捷服务

第四是繁荣产业生态，提升应用协同效果，为构建产业生态底座平台，打通产业链上下游，促进研产供销服协同奠定基础

第五是构筑稳健底座，实现平台与租户一致安全、全球一致合规，保障运营和数据安全

持续创新，携手同行，华为云帮助制造企业应用“云+智能”技术转型升级

2021年4月，国际研究机构Gartner发布最新《Market Share: IT Services, Worldwide 2020》研究报告，华为IaaS市场排名上升至中国第二、全球前五。洪方明透露，截至目前，已经有超过600多家政府机构、220多家金融机构、300多家SAP上云的客户，都选择了华为云，同时，30多家TOP汽车企业、中国互联网TOP50中的35家客户、TOP15家基因公司中的14家，也选择了华为云。

作为智能世界的“黑土地”，华为云不断探索如何更好地发挥云的价值，践行提供稳定可靠、安全可信、可持续创新的云服务。华为云正在大力推进云原生2.0在制造企业的落地，围绕着制造业五大核心价值，帮助制造企业应用“云+智能”技术转型升级。

例如：华为与舒朗服饰运用云计算、人工智能技术联手打造的布料排版人工智能服务系统，解决了国外排版软件的难点，提升排版效率，从1小时缩短到10分钟，效率整体提升500%以上。减少了对人工排版师的依赖，也为服装行业带来了新的解决方案。

又如，华为与山东黄金、长城汽车的合作：客户借助华为云的技术能力，解决了在自身转型过程中遇到的生产智能、服务敏捷的问题。在烟草国家局新一代数据中心建设中，华为提供了全栈解决方案，通过鲲鹏构建的算力和存储底座及网络产品，为全国烟草行业新一代数据中心转型升级和行业数字化平台提供新的计算动能和连接动能的基础能力。

再如，自2017年9月华为（青岛）基地落成以来，在高新区管委与华为共同努力下，双方合作取得了卓越的成效：累计为高新区内200多家软件类企业提供华为软件开发云服务；为超过9000名开发者提供云上开发，联合合作伙伴为超过1万多名学生提供云上信息技术实训，为青岛产业生态体系发展提供了新动力。这样的案例还有很多，青岛作为先行示范，正在加速制造质变。

助力青岛“以智变创质变”，打造现代化城市建设“新基准”

如今，全球产业格局正在加速重构，数质时代全面开启，“五朵金花”又站上了一个新周期的起点。历经时间蜕变，拥有百年历史的青岛制造转型升级正当其时。青岛制造业站在新一轮产业变革的前沿，以“智变创质变”，打造现代化城市建设的“新基准”，而华为正以云、AI、大数据为代表的技术助力青岛逐步构建起顺应智能化革命浪潮的产业体系，打造高质量制造产业“质变”的最强音。

最后，洪方明还补充道：“华为云一直秉承自身作为一个生态的业务，通过聚合生态，携手伙伴，让更多的传统企业都成为新云原生企业，加速全社会的数字化转型。”

(责编：赵超、吕骞)