5月13日，中国移动北京公司（北京移动）举办“钻石光网·品质未来”线上发布会，首次发布钻石品质互联网专线、数据传输专线和云网专线三大升级产品。此次产品发布，北京移动联合华为公司，致力于为政务、金融、互联网、教育、医疗等行业客户带来高品质网络服务和极致体验，全面助力客户数字化转型运营。

据了解，北京移动本次推出的钻石品质专线依托于全国领先的“全光底座”OTN网络，具有超低时延、毫秒级自愈功能；同时具备时延地图、开通状态可视、网络质量指标可视、带宽动态调整、一键报障、故障定界等高品质服务能力，为企业提供了敏捷弹性的专线解决方案。在安全方面，北京移动为企业提供的高品质骨干网流量清洗服务，可以实现事前可感知，事中可防护，事后可追溯。北京移动还为企业客户推出了VVIP客户专属支撑体系，提供隐患整治、网络优化、专线重保和专线运行报告等高质量网络运维服务。定制化、托管式7*24小时监控和分钟级响应为北京移动的钻石品质专线产品提供了贴心到位服务保障。

北京移动表示，智能化数字基础设施是新基建的主导方向，北京移动始终致力于建设以5G、新一代全光网、工业互联网、物联网等为代表的通信网络基础设施，通过科技创新、赋能行业，全面推进网络智能化，为客户提供最好的网络和业务体验，以实际行动响应国家新基建战略号召，为数字北京建设积极贡献智慧。

(责编：赵超、吕骞)